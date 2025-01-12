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    女權鬥士馬拉拉籲穆斯林領袖 勿合法化阿富汗神學士政權

    諾貝爾和平獎得主馬拉拉（中）11日出席在祖國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行、為期2天的「穆斯林社區女童教育」國際高峰會。（法新社）

    諾貝爾和平獎得主馬拉拉（中）11日出席在祖國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行、為期2天的「穆斯林社區女童教育」國際高峰會。（法新社）

    2025/01/12 17:51

    〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦籍的諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）12日呼籲穆斯林領導人不要「合法化」阿富汗神學士（Taliban）政府，以及應藉由反對神學士箝制女性與女童接受教育來「展現真正的領導力」。

    「不要合法化他們（指神學士），」27歲馬拉拉在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的一場穆斯林國家女童教育高峰會上，如此敦促與會的教育界官員。「（各位）身為穆斯林（國家的）領導人，現在是大聲疾呼、運用權力的時候了。各位可以展現真正的領導力。」

    「簡單來說，神學士不把女性當人看，」馬拉拉告訴與會人士。「他們利用文化與宗教來自圓其說以掩蓋其罪行。」

    巴國教育部長西迪奎（Khalid Maqbool Siddiqui）11日告訴法新社，阿富汗神學士政府雖受邀與會，但並未派員出席為期2天的峰會。

    馬拉拉從小便積極爭取女童受教權，2012年15歲時遭巴基斯坦神學士開槍射殺，事後前往英國接受進一步治療與滯英繼續學業，2014年17歲時獲得諾貝爾和平獎，為歷來最年輕的諾貝爾獎得主。

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