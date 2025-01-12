罪犯變英雄？洛杉磯野火燒不停 出動近千名「囚犯消防員」打火

加州目前共有1800多名「囚犯消防員」及35個「保護消防營地」。（擷取自加州懲教與復健部官網）

2025/01/12 17:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發嚴重野火，造成16人罹難、上萬棟房屋燒毀。隨著火勢持續擴大，消防人力告急，當地政府出動近千名「囚犯」前往災區，與正規消防員並肩作戰。

綜合外媒報導，這些「囚犯消防員」來自加州懲教與復健部（CDCR）推行的「保護消防營計劃」（Conservation Fire Camps Program）。他們經過專業訓練後，負責在火場執行劃定防火線、清理燃燒殘骸、協助撲救等危險任務。目前，已有約939名囚犯在近期的洛杉磯野火前線救災，成為火災撲救的重要力量。

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加州目前共有35個「保護消防營地」，收容約1870名囚犯。他們必須符合多項條件，包含剩餘刑期不得超過8年、通過身心健康檢測，且犯罪行為不得涉及縱火、性犯罪、暴力等重罪。

加州懲教與康復部表示，囚犯消防員的日薪為5.8美元（約新台幣192元）至10.24美元（約新台幣360元）不等，執行緊急任務時可額外獲得1美元（約新台幣33元）獎勵。儘管薪水不高，但相較擁擠又環境惡劣的監獄，消防營提供更佳的生活條件，並允許囚犯透過「時間積分」縮短刑期。此外，服刑完畢的囚犯還有機會進入加州消防局工作，獲得重建人生的機會，因此受到囚犯高度歡迎。

雖然「消防營」計劃為加州災害應對提供關鍵支援，但也飽受爭議。批評者認為囚犯的薪資過低，且面臨極高風險，甚至有人形容這是「現代奴隸制」。但支持者強調，此計劃不僅節省大量財政支出，還為囚犯提供學習技能和幫助社會的機會。

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