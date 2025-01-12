維吾爾人逃離中國恐被遣返 發聲求救：一回去將面臨酷刑和死亡

中國從2014年開始在新疆推出「再教育營」，同年有一批維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，當局近來正準備將其中43人遣返回中國。圖為2024年2月維吾爾人在泰國曼谷移民拘留中心的情況。（美聯社）

2025/01/12 10:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國從2014年開始在新疆推出「再教育營」，大規模且無正當理由扣押維吾爾族穆斯林，同年有300多名維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，目前還有48人遭拘留至今，當局近來正準備將其中43人遣返回中國，這批難民連忙對外求救，強調若他們被「送中」將面臨酷刑和死亡。

據《美聯社》報導，這300多名維吾爾人當年被泰國扣留後，隔年就有109名被送回中國，引發國際社會強烈抗議，至於以婦女和兒童為主的173人則被轉移到土耳其安置。

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在滯留泰國的53名維吾爾人當中，有5人在長年的拘留下喪命，當中包括2名小孩．另有5人因逃獄失敗被判刑。有消息指出，泰國政府近來打算將剩下的43人遣返「送中」，讓民權人士和家屬感到憂心不已，因為他們回去後恐會遭到中共報復。

從《美聯社》所取得的難民信件中，可以看到維吾爾人強調他們一旦回到中國，可能會面臨入獄甚至死亡，希望關注人權的國際組織和國家立即出手干預。

資料顯示，泰國移民官員已於本月8日行動，要求這些維吾爾人簽署自願驅逐出境文件，2015年被「送中」的難民也簽過一樣的文書。另外，泰國3名知情人士透露，政府內部最近正在討論將維吾爾人遣返回中國的問題，因為今年是雙方建交50週年。

逃出中國的維吾爾人，目前被關在曼谷的移民拘留中心。（美聯社）

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