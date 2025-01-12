雞大小迷你恐龍現身美國 顛覆恐龍起源南半球理論

藝術家繪製的艾瓦圖姆恐龍（Ahvaytum bahndooiveche）復原圖，呈現其約2.3億年前可能的棲息環境型態。（圖：University of Wisconsin Geology Museum）

2025/01/12 09:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項顛覆性的化石發現正在改寫恐龍歷史！美國科研團隊於懷俄明州發現一種迷你恐龍化石，經定年證實其生活年代為距今約2.37億至2.27億年前的卡尼期（Carnian），不僅是北美迄今最古老的恐龍化石，更與南半球已知最早期的恐龍年代相近，這項發現對「恐龍僅起源於南半球」的假說提出了強烈挑戰。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項劃時代的發現已發表於《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society）。這個新發現的物種被命名為艾瓦圖姆恐龍（Ahvaytum bahndooiveche，以下簡稱艾瓦圖姆恐龍），其體型僅如家雞般大小，卻擁有明顯的長尾特徵。艾瓦圖姆恐龍屬於蜥腳形類（Sauropod-like）的早期成員，這是目前該物種的首例發現。

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「人們常以為恐龍都是巨大生物，但牠們最初並非如此。」研究主持人、威斯康辛大學地質博物館古脊椎動物學家夫萊斯（Dave Lovelace）表示。

過去學界普遍認為，恐龍最早出現在古代超級大陸——盤古大陸（Pangea）的南半部（稱為岡瓦納古陸Gondwana），並在600萬至1000萬年後才逐漸向北遷徙至北半部（稱為勞亞古陸Laurasia）。然而，艾瓦圖姆恐龍的年代與南半球最早期恐龍化石相近，這項重要的發現，顯示恐龍可能早在2.3億多年前就已廣泛分布於全球。洛夫萊斯的話更進一步支持了這項發現的重要性：「艾瓦圖姆恐龍的年代，讓學界開始重新思考恐龍的起源與擴散歷程。」

研究團隊指出，卡尼期正值全球氣候轉變，許多乾燥沙漠轉為潮濕環境，為生物多樣性的演化創造了有利條件。雖然北半球這個時期的恐龍化石相當稀少，但研究團隊認為，這可能是因為當時的環境條件不利於化石保存，而非當時沒有恐龍存在。

這項研究的另一大亮點，是與原住民合作的新模式。化石發現地點位於東肖肖尼部落（Eastern Shoshone Tribe）的傳統領地，該部落不僅參與了田野調查工作，也協助為這個新物種命名。Ahvaytum bahndooiveche在肖肖尼語中意為「遠古恐龍」。

「過去在原住民社區進行的研究往往是單向的，只有研究者受益，」來自東肖肖尼族與北阿拉帕霍族（Northern Arapaho Tribes）的共同作者兼教育工作者阿曼達·勒克萊爾-迪亞茲（Amanda LeClair-Diaz）表示，「這次與洛夫萊斯博士的合作打破了這個慣例，建立了互惠共享的研究模式。」

圖中所示的幾塊恐龍骨骼化石，顛覆了我們對恐龍年代的認知。（圖：Zoological Journal of the Linnean Society）

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