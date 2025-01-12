旅遊爆棚！日本擬調高成田機場起降量

2021年6月30日，日本捷星航空、日本春天航空與ZipAir的飛機和工作人員在成田機場停機坪合影。（路透）

2025/01/12 00:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據日媒報導，日本國土交通省正著手授權大增成田機場的航班起降量，為15年來該機場首度大幅調航班起降數，以因應疫情後爆量的旅遊熱潮，同時提升成田機場的競爭力。

消息人士指出，成田機場目前訂定的飛機起降量上限為30萬架次，國土交通省考慮將之調升為34萬架次，預計會在今年1月底與受此變更影響的地方政府會商時正式提出；若獲批准，國土交通省官員表示，希望從今年10月開始實施。

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成田機場上一次調整飛機起降量是在2010年，年度上限從22萬架次大增為30萬架次。根據負責成田機場營運的「成田國際機場公司」（NAA），2019年的成田機場起降量為26.4萬架次，此後隨著新冠疫情爆發而下降。

拜疫後旅遊復甦之賜，估計本會計年度的成田機場起降量將恢復至約25.1萬架次，2026年時可能突破30萬架次；官方考量到成田機場目前的條件，估計最大起降量為34萬架次，因此將之定為新上限。

為避免擾民，成田機場的2條跑道深夜宵禁的現行政策不變，未來增加的起降量主要是在上午與下午。成田機場年度起降量一旦擴大為34萬架次，平均每天的起降量達900多架次，超越2019年的平均值724架次。

日本政府已將成田機場與羽田機場指定為都會區機場，並尋求將2機場的年度起降量合計擴大至100萬架次；然因羽田機場起降量現已超過其年度上限49萬架次，提高成田機場起降量已刻不容緩。

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