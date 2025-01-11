洛杉磯強風趨緩野火卻轉向 當局再發疏散令

美國加州橘郡打火弟兄與野火奮戰。（擷取自「OCFA PIO」X）

2025/01/11 22:44

〔中央社〕洛杉磯部分地區遭野火肆虐，而助長火勢的強風今晚終於趨緩，讓筋疲力盡的消防員有機會喘口氣。然而據報導，因當地最大規模的火災延燒方向改變，當局又發布新的疏散令。

路透社報導，自7日以來，同時發生的6場野火已焚毀洛杉磯郡（Los Angeles County）多個社區，導致至少11人喪生、1萬棟建築物受損或全毀。預計一旦消防隊員能夠安全挨家挨戶進行搜索，死亡人數可能會進一步攀升。

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Our firefighters continue to demonstrate courage and unwavering commitment as they defend the communities impacted by the wildfires, and our support for those affected by these tragic fires remains steadfast. pic.twitter.com/DN9tn1sAD3 — OCFA PIO （@OCFireAuthority） January 10, 2025

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今晚報導，位於洛城西緣的太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）正朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫特伍德（Brentwood）社區的大部分區域和聖費南多谷（San Fernando Valley）山麓。

根據「洛杉磯時報」網站的報導，洛杉磯消防隊隊長史考特（Erik Scott）告訴當地電視台KTLA：「太平洋斷崖大火在東側竄出新的顯著火勢，且持續往東北方蔓延。」

在最新的火勢竄燒前，消防員曾通報，在洛杉磯市以東山麓一帶，太平洋斷崖大火和伊頓大火（Eaton Fire）控制率有所改善。

儘管數以百計消防員努力從空中和地面撲滅大火，但火勢仍延燒多日，直到今天才有所進展。目前太平洋斷崖大火火勢控制程度為8％；第2嚴重的伊頓（Eaton）火場則有3％受控。

在此之前，加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）對於這兩地大火的控制率是0％。

洛城西緣太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）朝新方向延燒，範圍涵蓋布倫特伍德（Brentwood）社區大部分區域和聖費南多谷（San Fernando Valley）山麓。（擷取自Google地圖）

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