洛杉磯強風趨緩野火卻轉向 當局再發疏散令

2025/01/11 22:44

〔中央社〕洛杉磯部分地區遭野火肆虐,而助長火勢的強風今晚終於趨緩,讓筋疲力盡的消防員有機會喘口氣。然而據報導,因當地最大規模的火災延燒方向改變,當局又發布新的疏散令。

路透社報導,自7日以來,同時發生的6場野火已焚毀洛杉磯郡(Los Angeles County)多個社區,導致至少11人喪生、1萬棟建築物受損或全毀。預計一旦消防隊員能夠安全挨家挨戶進行搜索,死亡人數可能會進一步攀升。

Our firefighters continue to demonstrate courage and unwavering commitment as they defend the communities impacted by the wildfires, and our support for those affected by these tragic fires remains steadfast. pic.twitter.com/DN9tn1sAD3