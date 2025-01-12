小提琴界「畢卡索」操刀！史特拉底瓦里小提琴預估可拍出5.9億

蘇富比將拍賣由義大利工匠史特拉底瓦里製作的小提琴，預估最高可拍出1800萬美元（約新台幣5.9億元）的價格。（路透）

2025/01/12 00:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕具有歷史意義的藝術品，往往有無可比擬的價值。2月7日蘇富比將在紐約拍賣由義大利工匠史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）製作的小提琴，預估最高可拍出1800萬美元（約新台幣5.9億元）的價格。

《路透》報導，一把由義大利工匠史特拉底瓦里於18世紀製作的小提琴，將於2月7日在紐約蘇富比拍賣。這把名為「Joachim-Ma Stradivarius」的小提琴由新英格蘭音樂學院（NEC）提供，拍賣所得將用於學生獎學金，這是為了實現音樂家馬思宏（Si-Hon Ma）的遺願，他將小提琴捐贈給學校。

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蘇富比透露，在馬思宏之前，「Joachim-Ma Stradivarius」小提琴屬於19世紀小提琴家約阿希姆（Joseph Joachim），且幾乎可以確定他在1879年《D大調小提琴協奏曲，作品77》的首演中使用這把小提琴演奏。

蘇富比歐洲主席紐曼（Helena Newman）形容「史特拉底瓦里對小提琴界來說，就像是小提琴界的畢卡索」，並指出「這把小提琴的估價在1200萬美元（約新台幣3.9億元）到1800萬美元（約新台幣5.9億元）之間，這個價格範圍很接近史特拉底瓦里小提琴歷史上的最高拍賣紀錄」。

報導指出，史特拉底瓦里小提琴以其精湛工藝聞名，尤其史特拉底瓦里在1700年至1720年間「黃金時期」所製作的小提琴最為珍貴。2011年，1721年製的「Lady Blunt」小提琴曾以1590萬美元（約新台幣5.2億元）創下拍賣紀錄。

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