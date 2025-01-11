外部介入美政府？川普集團並未禁止與外企交易

位於紐約第五大道的川普大廈。（法新社）

2025/01/11 20:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美聯社》指出，美國候任總統川普就任在即，旗下事業「川普集團」（The Trump Organization）在10日公布倫理計畫白皮書，對川普參與集團經營及獲取財務資訊做出限制，以杜絕政商勾結。不過，白皮書雖禁止集團與外國政府達成交易，但並未禁止與海外私人企業達成交易，可能有助於外部人士爭取對新政府的影響力。

根據川普集團的倫理計畫白皮書，在川普擔任美國總統期間，集團將禁止川普參與管理決策，限制與川普分享財務資訊，僅提供「一般業務狀況更新」。集團投資將由川普子女控制的信託基金持有，並由外部金融機構獨立管理，信託機構也不會接納川普對任何持股或交易的意見。此外，集團不會與外國政府簽訂任何新交易或合約，外國政府人員在旗下飯店或相關事業消費所帶來的利益，則將捐贈給美國財政部。

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川普集團還宣布，將重新採納川普首任採取的多項保障措施，以避免川普的私人經濟利益影響政策，包括聘請外部倫理顧問來審查交易。川普次子兼川普集團行政副總裁艾瑞克（Eric Trump）強調，「在我父親擔任總統期間，川普集團不僅會履行法律和道德義務，程度更將大幅超越」。然而，川普集團並未禁止自身與海外私人企業達成交易，這與川普首任時的做法不同，格外引人注意。

據了解，川普集團最近在越南、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國達成飯店和高爾夫球度假村的交易，也有意投資以色列和其他地方，政府倫理專家擔心可能影響川普對這些國家的政策。此外，鑑於川普開創的社群媒體「真相社群」母公司「川普媒體科技」及加密貨幣公司「世界自由金融」皆在美上市，也不排除出現外國投資者買入股票推升股價、以討好川普的情況。

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