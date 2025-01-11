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    澳女配合網紅假結婚賺流量 竟「弄假成真」怒告婚姻無效

    澳洲女子配合網紅假結婚，原以為只是炒作人氣，提高社群媒體流量活動，事後竟發現是真的，示意圖。（歐新社檔案照）

    澳洲女子配合網紅假結婚，原以為只是炒作人氣，提高社群媒體流量活動，事後竟發現是真的，示意圖。（歐新社檔案照）

    2025/01/11 20:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲一名女子與一名網紅「結婚」，原本以為這場婚禮，只是為了炒作人氣，提高社群媒體流量的活動，完成後才發現是真的，氣得她立刻向法院訴請婚姻無效，獲得法官判准。

    根據《英國廣播公司新聞網（BBC News）》、《衛報》報導，墨爾本法院9日公布這起發生在前年的案件判決，這名女子的「結婚」對象是一名網紅，本以為只是幫這名網紅演一場婚禮，拉抬知名度，事後才發現真的「被結婚」。

    兩人都是住在墨爾本的外籍人士，2023年9月在交友網站認識後經常見面，當年12月對方邀請她參加一場在雪梨舉行的「白色派對」，要她穿白色禮服出席。但是她到了現場發現，除了那名網紅、一名攝影師、攝影師的朋友和一名司儀之外，並無其他賓客參加。

    女子向法官說，對方表示要提高他在Instagram的流量賺錢，才安排這場惡搞「婚禮」，她以為須在法院舉行、且事先遞交擬結婚通知書，婚禮才具有法律效力，當時的活動都不具備這些條件，就採信對方的解釋說法。

    不過，兩個月後，對方要求她申請澳洲永久居留資格時讓他依親，她說兩人實際上並未結婚，這時對方才坦承那場婚禮是真的。她還發現，對方也已經辦了結婚證明、事前提出擬結婚通知書，上面還有很像她字跡的簽名，但是她並未簽署這份文件。

    這名女子說，「我大感憤怒，因為我當時並不知道那是真結婚，他從一開始就在騙，還想要我讓他依親」。

    該名網紅辯稱，他在婚禮前兩天求婚，對方也點頭，他打算之後再回兩人家鄉辦正式婚宴，所以在澳洲沒有大宴賓客，「這樣的情況兩人都同意」。

    法官10月的判決認為，當事女子的確誤會那場婚禮的性質，「並未真正同意」結婚，「她以為是在演戲」，因此判予婚姻無效。

    法庭審理此案時，播出當時的「婚禮」影片，兩人交換結婚誓詞、還在鏡頭前接吻，當事女子看來相當「熱切地」投入其中。對此，該名女子說，「那都是在演的，我們得演得像真的一樣」。至於接受對方求婚一事，女子未主動披露，但也未否認。

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