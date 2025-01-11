蘇利文提醒川普：美國若不可靠 印太盟友可能押寶中國

白宮國安顧問蘇利文。（歐新社）

2025/01/11 19:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文10日在白宮與媒體舉行圓桌會議，對即將在20日就任的川普新政府提出忠告，強調美國對中國及印度－太平洋的政策須有連貫性，否則將產生巨大風險；若烏克蘭敗給俄羅斯，不僅影響歐洲，也影響印太地區，一旦印太盟邦對美國的可靠性產生質疑，恐轉投中國懷抱。

蘇利文指出，美國目前在印太地區的地位非常強大，因為拜登政府在過去4年，藉由美日韓和美日菲的三方夥伴關係、四方安全對話（QUAD）及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等新舉措，建構出嚇阻力和協調性皆上升的同盟關係，尤其在科技、供應鏈、乾淨能源和基礎設施方面，更為新任政府奠定基礎，「脫離拜登政府在印太地區的做法會帶來風險」。他相信共和黨會在印太政策上維持連貫性，因為該黨在相關議題上的共識，也多於爭辯或批判。

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針對川普的烏克蘭政策，蘇利文直言美國一旦退出，不僅會影響美歐同盟的「健康」，也會波及印太地區，「中國正盯著」。他說，美國加深與歐洲和印太地區民主盟友的關係，是一項戰略舉動，延續下去符合美國利益；歐洲是美中競爭的核心，關乎地理、軍事、經濟、技術。蘇利文相信，川普團隊應會得出一個結論：拜登將歐洲和亞洲結合在一起的策略，對於成功與中國競爭至關重要。

當被問及若美國的印太方針發生轉變，印太地區具有相同戰略前景的盟友和夥伴之間的關係是否還會繼續時，蘇利文強調，從澳洲、印度、日本、菲律賓、越南等國對外互動和接觸來看，可知拜登政府成功促使志同道合的民主盟友和夥伴互相加深關係，因為各國都看到，他們在印太地區的共同挑戰和機遇，並認同印太地區必須自由開放，這點應會繼續下去。

美國國防部副部長希克斯10日也談到類似話題，稱拜登任內鼓勵印太國家擴大對自身和集體防禦的投資，彼此的合作更深入，也部署更先進的能力。她以加拿大和德國海軍艦艇去年穿越台海為例指出，美國並不是「唯一希望看到穩定和繁榮，戰勝混亂和衝突的民主國家」。

至於川普印太政策上的不確定性，是否可能促使各國在戰術上，或在短、中期內先與中國達成協議，蘇利文認為，無論各國領導層如何汰換，（美國的）長期戰略都會奏效，但速度或規模不可免會受到影響。他也表明，確實擔心美國盟友和伙伴先押寶中國，因此希望川普新政府能發出美國政策具有連貫性、持久力和承諾的明確訊息，以鞏固美國在印太地區的戰略地位。

此外，蘇利文提到，科技產業對於拜登政府向中國祭出的出口管制措施，的確有一些反彈，但他們在執行上並未遇到很大的阻力；至於金融、科技或其他行業，如何看待川普即將實施的政策，他坦言不知道。

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