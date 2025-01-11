早有預謀？美媒：中國麗水學院4年前申請「快速切斷海底電纜」技術專利

波羅的海2條海底電纜去年11月17至18日間被切斷，中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）被指與事件有關。（法新社）

2025/01/11 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）10日獨家披露，中國浙江省麗水學院的6名工程學者曾在2020年1月在中國國內申請「快速切斷海底電纜」技術專利，使得近來台灣在內世界多個地區接連發生海底電纜遭切斷事件，與中國方面產生更大聯繫。

據報導，過去一段時間，從波羅的海、挪威附近到台灣周圍接連發生海底電纜遭到破壞事件，且中國或俄羅斯船隻在事發前曾在這些地點航行，嫌疑最為重大。海洋專家表示，雖然為用於切割海底電纜的類似錨的裝置尋求專利，並不意味它們被用於這些事件，但這確實顯露出相關意圖。

請繼續往下閱讀...

浙江麗水學院的張樹森、戴英（Dai Ying，譯音）、傅昌榮（Fu Changrong，譯音）、高志坤（Gao Zikun，譯音）、李旭平（Li Xuping，譯音）和季光耀（Ji Guangyao，譯音）等6名學者，在2020年開發出一種名為「拖曳式海底電纜切割裝置」的技術，並在專利申請中寫道：「隨著科學技術發展，世界各地海底鋪設愈來愈多海底電纜和通訊電纜，在一些緊急情況下需要切斷電纜」。

文中繼續寫道：「傳統的切割方法需要先偵測電纜位置，再挖掘並打撈進行切割。這個過程很複雜，需要大量昂貴的設備，導致成本過高，因此需要一種快速、廉價的切割方法。」

據了解，這6名學者2020年的研發是建立在2009年由中國國家海洋局南海分局所申請的錨形「海洋拖曳式切割裝置」專利基礎上，當時4名海洋工程師何洪輝（He Honghui，譯音）、劉玉強（Liu Yuqiang，譯音）、盛彥峰（Sheng Yanfeng，譯音）和王榮燦（Wang Rongcan ，譯音）在專利申請中寫道，需要這種設備的原因是中國境外存在需要銷毀的非法電纜。

然而，挪威一名海底電纜專家表示，需要使用這些設備來銷毀非法電纜的理論很荒謬，因為這種方法是隨機切割，可能反而損壞有用的電纜。

紀錄顯示，上述兩項專利申請皆被放棄或拒絕，原因尚不清楚。《新聞週刊》致電麗水學院科研處副處長王彥（Wang Yan，譯音）尋求評論，但對方僅說「沒必要、沒必要」就掛斷電話。

賓州大學克萊曼能源中心資深研究員施密特（Benjamin L. Schmitt）指出，中國當然有技術和動機來採取切斷海底電纜的混合威脅行動，這是歐洲水域持續發生的事件，近來也台海發生，包括去年一艘據稱是中國漁船切斷通往馬祖群島的海底電信電纜。

施密特警告，中國工程師為進行這類海底電纜切割操作申請多項技術專利，只會讓人更加懷疑北京可能不僅有動機，而且正在積極完成未來進行海底戰爭所需要的技術。

康乃爾大學機械與航空航天工程學院和系統工程學程助理教授法柯（Gregory Falco）也稱該問題相當緊迫，「這是中國多年來不斷完善的軍民雙重用途開發計畫的完美例子」，該技術在商業上是有成效，因為可用於在無法使用潛水員或遙控水下航行器的情況下拆除舊電纜， 「但它顯然會被用於其他目的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法