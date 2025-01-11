居民拍下「2男點燃汽油」影像 洛杉磯野火不排除人為縱火釀災

洛杉磯近日發生多起野火，有居民提供影片顯示疑似有人傾倒汽油縱火，另有推測認為火災可能與跨年煙火有關。消防局已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。（法新社）

2025/01/11 17:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯近日發生多起野火，火災一度迫使30萬人撤離，目前已造成11人死亡，近萬棟房屋被焚毀，造成大規模災情。有居民提供影片顯示疑似有人傾倒汽油縱火，另有推測認為火災可能與跨年煙火及乾燥的聖塔安那風（Santa Ana winds）助燃有關。消防局已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。

據《每日郵報》報導，當地居民表示，1月1日凌晨12時20分該地區曾發生一起火災，消防隊於凌晨3時將火撲滅。有居民提供影片稱拍攝到兩名男子在現場傾倒汽油並點火，該影片已交由消防單位調查。另有居民認為火災可能與跨年煙火有關，推測火勢在乾燥的聖塔安那風助長下重新燃燒；洛杉磯郡消防局則表示，已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。

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洛杉磯警局表示，目前尚未收到任何關於帕利塞德野火的縱火報告，但正在對「肯尼斯野火」（Kenneth Fire）的縱火嫌疑人進行調查。一名要求匿名的洛杉磯消防局官員指出，轄區內約半數火災與遊民有關。

洛杉磯市政府已全面禁止施放煙火，以降低火災風險。當地居民對於火災可能是人為造成表達不滿，呼籲嚴懲縱火者。目前消防部門持續進行火勢控制，火災是否與縱火相關尚待進一步調查。

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