為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    居民拍下「2男點燃汽油」影像 洛杉磯野火不排除人為縱火釀災

    洛杉磯近日發生多起野火，有居民提供影片顯示疑似有人傾倒汽油縱火，另有推測認為火災可能與跨年煙火有關。消防局已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。（法新社）

    洛杉磯近日發生多起野火，有居民提供影片顯示疑似有人傾倒汽油縱火，另有推測認為火災可能與跨年煙火有關。消防局已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。（法新社）

    2025/01/11 17:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯近日發生多起野火，火災一度迫使30萬人撤離，目前已造成11人死亡，近萬棟房屋被焚毀，造成大規模災情。有居民提供影片顯示疑似有人傾倒汽油縱火，另有推測認為火災可能與跨年煙火及乾燥的聖塔安那風（Santa Ana winds）助燃有關。消防局已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。

    《每日郵報》報導，當地居民表示，1月1日凌晨12時20分該地區曾發生一起火災，消防隊於凌晨3時將火撲滅。有居民提供影片稱拍攝到兩名男子在現場傾倒汽油並點火，該影片已交由消防單位調查。另有居民認為火災可能與跨年煙火有關，推測火勢在乾燥的聖塔安那風助長下重新燃燒；洛杉磯郡消防局則表示，已排除電線走火可能，起火原因仍在調查中。

    洛杉磯警局表示，目前尚未收到任何關於帕利塞德野火的縱火報告，但正在對「肯尼斯野火」（Kenneth Fire）的縱火嫌疑人進行調查。一名要求匿名的洛杉磯消防局官員指出，轄區內約半數火災與遊民有關。

    洛杉磯市政府已全面禁止施放煙火，以降低火災風險。當地居民對於火災可能是人為造成表達不滿，呼籲嚴懲縱火者。目前消防部門持續進行火勢控制，火災是否與縱火相關尚待進一步調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播