川普上任台海4年無戰爭？ 美學者：中國可能表面強硬、暗中韜光養晦

美國學者指出，川普當選應可保台海4年沒有戰爭，因為習近平不會想硬碰相對瘋狂的川普，理智的拜登和進步價值優先的民主黨反而容易掌握。（法新社檔案照）

2025/01/11 16:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普將在本月20日就職，有中國學者表示，美中領袖未來4年都會專注於處理內部改革與經濟問題，中國國家主席習近平沒有計畫「制定統一台灣時間表」，但也有人認為，北京可能採取另一種韜光養晦的做法，以便應對行事風格難以預測的川普。

《美國之音》（VOA）11日指出，儘管川普在上任前似乎與北京當局都在營造友善氣氛，但他提名的國家安全團隊卻有相當多的對中鷹派。未來4年，雙方在台海議題上的交鋒將如何展開，以及過去4年拜登政府強調與中國保持溝通接觸、「建立護欄」從而負責任地管理彼此競爭的做法會發生怎樣的變化，都是令人關注的問題。

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中國北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通上月在美國《外交事務》期刊發表題為「為何中國不怕川普」一文提到，北京未來4年的重點將是重振國內經濟，「不會制定統一台灣的具體時間表」。他同時認為，川普也會將把重心放在國內改革和經濟發展，不太可能冒著爆發大國戰爭的風險在台灣問題上採取激進行動。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中認為，川普上任後會立刻與北京打交道，希望很快「搞定」與中國的談判。由於習近平目前面臨內部許多挑戰，川普與中國交手可能「獲益」的機會也隨之變大，「相對而言，北京對美談判重點恐怕就是要求美國減少支持台灣，而這恰恰也是川普最不在意的部分」。

翁履中推測，川普政府在美中交鋒中可能會佔上風，「但北京會在台灣問題上強調自己成功讓美國不支持台獨」，雙方都有可以宣傳勝利之處。

針對閻學通稱習近平「不會制定統一台灣時間表」的說法，翁履中則說這不一定是「傳達中央指令」，但也「相去不遠」，「未來4年，表面上北京不會示弱，但實際上就是另一種『韜光養晦』，重整內部為重」。

他說：「川普當選，保台海4年沒有戰爭，因為習近平不會想硬碰相對瘋狂的川普，理智的拜登和進步價值優先的民主黨容易掌握多了。」

曾在川普首任擔任白宮國家安全會議台灣、中國與蒙古事務主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）預期，川普政府的印太政策會與首任諸多相似，在台海議題上也不會為了給北京承諾而犧牲美國的「硬嚇阻」（hard deterrence），會視中國的挑戰與威脅為當務之急。

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