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    冷血！洛杉磯野火毀家園 小粉紅竟幸災樂禍：讓火燒得更猛烈點

    美國加州洛杉磯野火持續延燒，迄今累計共11人罹難。（歐新社）

    美國加州洛杉磯野火持續延燒，迄今累計共11人罹難。（歐新社）

    2025/01/11 16:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續延燒，迄今累計共11人罹難，然而中國小粉紅看到消息卻相當開心，甚至有人大讚「這不挺好的嗎？快過年了，紅紅火火」，令人詫異。

    據《CNN》報導提及，加州消防局資料顯示，僅位於洛杉磯郡北部阿爾塔迪納（Altadena）上方的伊頓（Eaton）和洛杉磯豪宅區的太平洋斷崖（Pacific Palisades）2場大火，可能造成超過1萬棟建築物受損或毀壞。且僅為初步估計，數量有可能會增加，包括從住宅到棚屋的任何建築物；損失檢查員仍在現場統計損失情況。

    由於加州野火情況嚴峻，中國中央廣播電視台新聞頻道「國際時訊」官方微博昨日發布相關加州災情貼文，竟有中國小粉紅看到後相當高興，有人說「熊熊燃燒的大火如同一道美麗的風景線」、「藝術下的好萊塢！讓火燒得更猛烈一點吧！美麗國加火！ 2025一定火！」、「這不挺好的嗎？快過年了，紅紅火火」，相當冷血。

    不過，也有部分理性網友說「世界末日既視感，願平安」、「不要幸災樂禍，我們生存在地球上，大面積起山火對整個地球都是有影響的」。

    中國小粉紅看到洛杉磯野火消息後幸災樂禍。（圖擷取自微博）

    中國小粉紅看到洛杉磯野火消息後幸災樂禍。（圖擷取自微博）

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