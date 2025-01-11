洛杉磯大火毀家園 美國游泳名將痛失10枚奧運獎牌

美國奧運游泳名將蓋瑞·豪爾二世（Gary Hall Jr.）於7日在洛杉磯郡沿海地區的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）中失去在奧運會上贏得的十面獎牌在內的珍貴物品。（美聯社）

2025/01/11 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧運游泳名將蓋瑞·豪爾二世（Gary Hall Jr.）於7日在洛杉磯郡沿海地區的「帕利塞德野火」（Palisades Fire）中失去了家園，包括他在奧運會上贏得的十面獎牌在內的珍貴物品全部付之一炬。

綜合外媒報導，事發當時，豪爾在發現山頂冒出第一縷煙霧後，僅有約3分鐘的時間做出反應。最終豪爾只帶走了他的狗、必需的胰島素、一幅祖父的畫作，以及女兒送給他的木製宗教物品。存放在臥室衣櫥內的10面奧運獎牌，其中包含5面金牌，都來不及搶救。這些獎牌是豪爾在1996年、2000年和2004年三屆奧運會上為美國隊贏得的榮譽象徵。

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作為一位傑出的運動員，豪爾不僅在奧運會上取得輝煌成就，還獲得過三面世界錦標賽金牌和三面銀牌。而他在1999年被診斷出患有第一型糖尿病後仍繼續他的競技生涯。他的父親老蓋瑞·豪爾（Gary Hall Sr.）同樣是奧運獎牌得主。

目前，已有愛心人士為豪爾設立GoFundMe募資頁面，希望幫助他重建家園。面對這場災難，豪爾表示，儘管獎牌已經遺失，但他贏得這些獎牌時所展現的精神永遠不會消失。

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