南韓邪教教主鄭明析判17年 香港藝人男星女友是受害者坦言「一切都結束了」

南韓攝理教的教主鄭明析，他性侵多名女信徒，香港藝人方力申（見圖）的女友葉萱亦是受害者之一。（圖擷取自Youtube）

2025/01/11 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Netflix於2023年推出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露了南韓四大邪教的惡行，其中深入探討了南韓攝理教的教主鄭明析，他性侵多名女信徒。香港藝人方力申的女友葉萱亦是受害者之一。隨著鄭明析最終被判刑17年，近日葉萱在南韓召開記者會，表示自己心情複雜，並坦言「一切都結束了，所以我們可以重新開始」。

綜合韓媒報導，南韓最高法院日前對南韓攝理教的教主鄭明析性侵案作出終審判決，維持二審判決，判處其17年徒刑並須配戴電子腳鐐15年。在此案件中，來自香港的受害者葉萱扮演了關鍵角色，她不僅勇敢站出指證，更提供了重要的錄音證據。

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根據法院審理，鄭明析在2018年2月至2021年9月期間，在忠清南道錦山郡月明洞修煉院等多處地點，以宗教儀式為名對多名女性信徒實施性侵及強制猥褻。鄭明析利用其作為教會領袖的身份和影響力，聲稱自己是「彌賽亞」，藉此對信徒進行精神控制。

葉萱在2023年Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開了自己的經歷。在紀錄片中，她詳細講述了自己在教會中的遭遇，以及如何從受害者被迫成為加害者的痛苦過程。她提供的錄音證據在法庭審判中發揮了重要作用，成為定罪的關鍵。

在最終判決後的記者會上，葉萱表示，雖然判決無法完全彌補她所遭受的傷害，但能夠阻止新的受害者出現令她感到欣慰。她同時坦承，自從公開事件後，她在求職和生活上遇到諸多困難，對未來也曾感到迷茫。儘管如此，她仍鼓勵其他受害者保持堅強，並表示自己已經結束這場抗爭，準備展開新的人生。

本案最初在一審時判處鄭明析23年徒刑，但在二審時減為17年。最高法院維持了二審判決，除17年徒刑外，還要求鄭明析配戴電子腳鐐15年。此案的審判過程引發了南韓社會對宗教團體中性侵問題的廣泛討論。

葉萱在記者會上與紀錄片導演曹聖鉉一同現身，除了分享受害者經歷，也指出南韓社會對性侵受害女性存在的歧視問題，呼籲社會給予受害者更多支持與理解。她的勇敢發聲不僅協助司法制裁了犯罪者，也為其他受害者帶來了希望和勇氣。

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