美最高法院聽取TikTok案 大法官傾向國安優先維持禁令

美國最高法院今天首次聽取TikTok禁令是否違憲案口頭辯論，美國媒體引述多位大法官發言報導，提案方忽視國會對全案的關注，最高法院傾向維持原禁令，案件最快將在下週有裁決結果。（美聯社資料照）

2025/01/11 13:16

〔中央社〕美國最高法院今天首次聽取TikTok禁令是否違憲案口頭辯論，美國媒體引述多位大法官發言報導，提案方忽視國會對全案的關注，最高法院傾向維持原禁令，案件最快將在下週有裁決結果。

美國最高法院今天就國會立法限制TikTok在美國各平台上架案，首次聽取各方說明，TikTok依美國法律規定，需於19日前脫離中國母公司「字節跳動」（ByteDance），否則將在美國的各平台下架。

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華爾街日報（Wall Street Journal）引述首席大法官羅伯茲（John Roberts）的說法，最高法院無法忽略國會議員關注，北京可能在TikTok進行宣傳與蒐集美國民眾的敏感資訊。代表律師忽視國會對中國操控內容並藉此獲利的關切。

TikTok代表律師法蘭西斯科（Noel Francisco）表示，這項法律讓廣受歡迎的重要社交平台噤聲，違反憲法第一修正案。法案嚴厲針對特定單一發聲管道，原因是政府畏懼中國未來可能間接施壓TikTok，散佈來自外國的錯誤資訊。

美國最高法院聽取案件，通常至少需3個月時間才會進行討論與做出裁決。TikTok經過冗長司法程序後，去年12月向最高法院緊急提案申請裁決。

美國下任總統川普（Donald Trump）雖在首次任期簽署行政命令禁止TikTok，但選後態度調整，去年12月在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤執行長周受資。

TikTok在美國有1億7000萬名以年輕世代為主的使用者，許多用戶在平台以短影音聚集粉絲銷售商品，川普將在20日上任，TikTok若未依法律規定處理股權，在19日前必須於蘋果（Apple）與谷歌（Google）等平台下架。

最高法院大法官就聯邦參議院去年通過、總統拜登（Joe Biden）簽署限制TikTok在美營運，中資股權「不賣就禁」的法律，針對國家安全與言論自由等議題，聽取律師與各方代表說明。美國憲法第一修正案條文指出，國會不得制定剝奪言論自由或出版自由的法律。

最高法院裁決如果維持原案，蘋果與谷歌須在禁令生效前，於手機與網路版商店下架TikTok，已下載用戶可繼續使用原軟體，但無法更新，不過川普上任後也可能要求司法部長不執行這項法令。

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