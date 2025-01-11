日本法政大學持鎚毆人釀8傷 韓籍女大生行兇過程、樣貌曝光
日本法政大學22歲韓籍女大生持鐵鎚攻擊同學，造成8人受傷。（圖擷自「@sxzBST」帳號）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都町田市法政大學多摩校區，10日下午3時45分發生22歲韓籍女大生持鐵鎚攻擊案，一共造成8人受傷，嫌犯被捕後透露自己遭到霸凌，一氣之下才會犯案，其犯案過程、被警方逮捕押送時的樣貌在社群平台上瘋傳。
據《產經新聞》報導，從現場目擊者所拍攝的影片中，可以看到身穿黑色連帽外套的女大生手拿鐵槌，在大學階梯式教室內一步步往下走並敲擊桌子，周圍的同學見狀紛紛閃避。
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目擊者透露，女大生在傷人之後突然平靜下來，由教授帶到校內事務課辦公室。警視廳南大澤警察署表示，嫌犯為法政大學社會學系2年級女學生，平常居住在東京都八王子市散田町，警方到場後依照傷害現行犯將其逮捕。
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女子大生が「仲間に無視された」と教室でハンマーを振り回し8人が怪我、逮捕の女は韓国籍と聞いてさもありなん。野蛮な外国人は直ちに日本から出て行ってほしい— あーぁ （@sxzBST） January 10, 2025
法政大学ハンマー振り回し女は韓国籍で社会学部の2年生…19～22歳の男女8人が襲われケガ「無視され鬱憤」 pic.twitter.com/OlOXWIWP3w