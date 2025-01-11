為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本法政大學持鎚毆人釀8傷 韓籍女大生行兇過程、樣貌曝光

    日本法政大學22歲韓籍女大生持鐵鎚攻擊同學，造成8人受傷。（圖擷自「@sxzBST」帳號）

    日本法政大學22歲韓籍女大生持鐵鎚攻擊同學，造成8人受傷。（圖擷自「@sxzBST」帳號）

    2025/01/11 11:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都町田市法政大學多摩校區，10日下午3時45分發生22歲韓籍女大生持鐵鎚攻擊案，一共造成8人受傷，嫌犯被捕後透露自己遭到霸凌，一氣之下才會犯案，其犯案過程、被警方逮捕押送時的樣貌在社群平台上瘋傳。

    《產經新聞》報導，從現場目擊者所拍攝的影片中，可以看到身穿黑色連帽外套的女大生手拿鐵槌，在大學階梯式教室內一步步往下走並敲擊桌子，周圍的同學見狀紛紛閃避。

    目擊者透露，女大生在傷人之後突然平靜下來，由教授帶到校內事務課辦公室。警視廳南大澤警察署表示，嫌犯為法政大學社會學系2年級女學生，平常居住在東京都八王子市散田町，警方到場後依照傷害現行犯將其逮捕。

    相關影片請見︰

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播