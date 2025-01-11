性騷、職場霸凌和歧視頻傳 英國麥當勞逾700名員工提告

麥當勞在各國都有傳出疑性騷擾醜聞，其中英國情況甚為嚴重，已有超過700名員工提起訴訟。（美聯社）

2025/01/11 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麥當勞日前爆出17歲少女疑遭主管性侵後輕生的悲劇，震驚社會。而這起事件並非個案，放眼全球，麥當勞在各地都有傳出類似的醜聞，其中英國情況甚為嚴重，已有超過700名員工提起訴訟。

綜合外媒報導，麥當勞英國分公司近年持續爆發嚴重的性騷擾、職場霸凌和歧視問題，一名19歲員工透露「我的同事害怕上班，因為經理會對員工動手動腳」；另一位名為Claire的女性員工則透露，一名30多歲的經理曾以提供額外工作時數為誘因，要求與她發生性關係。

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在西米德蘭茲郡的一位女性員工表示，當她向上級反映遭到經理不當觸摸和顧客性騷擾時，竟被告知「忍著點」，最終被迫選擇離職。更令人震驚的是，有經理在被舉報性騷擾後，竟然只是被調職到其他分店，並未受到實質懲處。

這些案例暴露出麥當勞在員工保護機制上的嚴重缺失。特別值得注意的是，英國麥當勞有高達89%的員工是採用「零時合約」（Zero-hour contracts）聘用，這種不穩定的工作型態導致員工在工作時數上過度依賴管理階層，造成權力失衡，使得員工更難以對抗不當對待。

麥當勞英國分公司執行長雖然在國會承諾將改善工作環境，聲稱已解僱29名涉及性騷擾指控的員工，並加強申訴管道和教育訓練，但員工們仍持續回報遭受不當對待。有員工指出，公司的餐廳稽核存在造假疑慮，申訴制度也未能有效保護員工權益。

英國平等與人權委員會（EHRC）已介入調查這些性騷擾案件，並正在修訂與麥當勞的法律協議。

麥當勞英國分公司執行長麥克羅（Alistair Macrow）表示，英國麥當勞擁有逾12萬名員工，過去一年內收到75起性騷擾指控，經調查確認屬實的案件有47起，相關涉事人員已接受紀律處分，其中解雇超過29人。他強調，公司將推出新的申訴管道，確保員工能安全反映遭遇的不當對待。

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