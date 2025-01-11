為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    面對美國壓力 格陵蘭總理：只想成為格陵蘭人

    格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）在聲明中表示「格陵蘭的現狀已不可持續，我們必須尋找新的道路。」（法新社）

    格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）在聲明中表示「格陵蘭的現狀已不可持續，我們必須尋找新的道路。」（法新社）

    2025/01/11 09:46

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近期頻繁喊話要買下丹麥屬地格陵蘭，且表示不排除使用武力控制格陵蘭島，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）今日發表聲明，重申格陵蘭的獨立立場。

    綜合外媒報導，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）在聲明中表示「格陵蘭的現狀已不可持續，我們必須尋找新的道路」，也談到「格陵蘭人民不希望成為丹麥人或美國人，我們只想成為格陵蘭人。」這番言論直接回應了近期美方關於控制格陵蘭的言論。

    儘管立場堅定，埃格德仍對美國表示理解與開放態度。「我們完全理解美國對格陵蘭的戰略興趣」，他說，「但任何合作都需要通過對話和共同尋求解決方案來實現。」

    格陵蘭自2009年已獲得通過投票宣告獨立的權利。對於與現有宗主國丹麥的關係，埃格德強調，追求獨立並不意味著要切斷所有聯繫。丹麥首相佛瑞德里克森也對此表示理解，同時希望維持丹麥王國的統一。

    根據1951年簽署的條約，美國在格陵蘭設有空軍基地，並與丹麥共同承擔格陵蘭的防務責任。最近，有報導指出川普陣營在格陵蘭進行政治活動，其中包括川普長子訪問當地並發放「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子等爭議性行為。

    面對複雜的國際局勢，埃格德重申：「我們願意與各方進行建設性對話，但格陵蘭的獨立自主意願不容忽視。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播