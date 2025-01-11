面對美國壓力 格陵蘭總理：只想成為格陵蘭人

格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）在聲明中表示「格陵蘭的現狀已不可持續，我們必須尋找新的道路。」（法新社）

2025/01/11 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近期頻繁喊話要買下丹麥屬地格陵蘭，且表示不排除使用武力控制格陵蘭島，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）今日發表聲明，重申格陵蘭的獨立立場。

綜合外媒報導，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）在聲明中表示「格陵蘭的現狀已不可持續，我們必須尋找新的道路」，也談到「格陵蘭人民不希望成為丹麥人或美國人，我們只想成為格陵蘭人。」這番言論直接回應了近期美方關於控制格陵蘭的言論。

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儘管立場堅定，埃格德仍對美國表示理解與開放態度。「我們完全理解美國對格陵蘭的戰略興趣」，他說，「但任何合作都需要通過對話和共同尋求解決方案來實現。」

格陵蘭自2009年已獲得通過投票宣告獨立的權利。對於與現有宗主國丹麥的關係，埃格德強調，追求獨立並不意味著要切斷所有聯繫。丹麥首相佛瑞德里克森也對此表示理解，同時希望維持丹麥王國的統一。

根據1951年簽署的條約，美國在格陵蘭設有空軍基地，並與丹麥共同承擔格陵蘭的防務責任。最近，有報導指出川普陣營在格陵蘭進行政治活動，其中包括川普長子訪問當地並發放「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子等爭議性行為。

面對複雜的國際局勢，埃格德重申：「我們願意與各方進行建設性對話，但格陵蘭的獨立自主意願不容忽視。」

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