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    迪士尼、華納兄弟、福斯合作受阻 體育串流Venu Sports胎死腹中

    華特迪士尼、華納兄弟、福斯原定合作打造體育串流平台Venu Sports，但遭到FuboTV等業者以反壟斷為由發起訴訟，最終決定放棄。圖為FuboTV的APP。（彭博）

    華特迪士尼、華納兄弟、福斯原定合作打造體育串流平台Venu Sports，但遭到FuboTV等業者以反壟斷為由發起訴訟，最終決定放棄。圖為FuboTV的APP。（彭博）

    2025/01/11 09:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕華特迪士尼、華納兄弟、福斯3大媒體巨頭，原定合作打造體育串流平台Venu Sports，但遭到小公司以反壟斷為由發起訴訟，最終決定放棄這項計畫。

    據《路透》報導，小型串流媒體FuboTV表示，Venu在3大業者的合作下擴大了版權，但拒絕和其他發行商分享，從而獲取不公平的競爭優勢．對此，迪士尼打算出手購買FuboTV多數股權，並將其和旗下的Hulu+合併，藉此讓FuboTV放棄訴訟。

    不過，衛星電視播放商Dish的母公司EchoStar，以及另間同業DirecTV接續跟上，9日致函給聯邦法院，強調就算FuboTV願意和解也無法解決壟斷問題。

    知情人士透露，由於擔心官司會消耗大量時間和資源，3大媒體公司同天決定取消 Venu，媒體研究組織PP Foresigh的分析師佩斯卡托雷（Paolo Pescatore）表示，這無疑展現出美國想整合串流服務的複雜程度。

    在這項消息傳出後，華納兄弟股價下跌4.6％、福斯下跌2％、迪士尼下跌1.5％，FuboTV則上漲1％。

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