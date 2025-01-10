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    波羅的海海纜遭破壞 北約擬布署2艘軍艦加強監控

    Eagle S油輪涉嫌破壞連接芬蘭與拉脫維亞的海底電纜，目前被芬蘭警方拘留。（法新社）

    Eagle S油輪涉嫌破壞連接芬蘭與拉脫維亞的海底電纜，目前被芬蘭警方拘留。（法新社）

    2025/01/10 21:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）今（10日）表示，鑒於最近的波羅的海海底電纜中斷事件，北大西洋公約組織（NATO）將向波羅的海派出2艘軍艦，加強對海底設施以及俄羅斯「影子艦隊」的監控。

    上月25日，連接芬蘭與愛沙尼亞的Estlink 2海底電纜遭到破壞，當時在該片海域活動的油輪Eagle S被懷疑涉案，而據說這艘船隻就是俄羅斯「影子艦隊」的一員。

    《法新社》報導，瓦爾托寧在記者會上說，北約會布署2艘軍艦到波羅的海，以監控俄羅斯「影子艦隊」以及重要的海底基礎設施，「北約將派出兩艘船隻，我們也會增加在這地區的活動與佈署。」

    瓦爾托寧還說：「芬蘭長期久以來一直在擔心俄羅斯使用影子艦隊，來對環境與海上安全所造成的風險。顯然影子艦隊也會對關鍵的水下基礎設施構成威脅。」

    芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）與愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）下週會在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），共同主持一場峰會，商討該地區的安全問題。

    北約秘書長呂特（Mark Rutte）、丹麥、德國、拉脫維亞、立陶宛、波蘭以及瑞典的領導人預計出席會議。瓦爾托寧說，她期待這場會議，能提出改善問題的具體建議。

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