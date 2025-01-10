調查曝中國人智商全球第1 矢板明夫酸：大部分都用在騙人

日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫。（資料照）

2025/01/10 00:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有一名為「國際智商登記處」（International IQ Registry）的機構發布調查報告，指中國人民智商均值107.43，排名全球第一，還拉高了地球人的平均。不過日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫聽到這消息後忍不住酸，中國人確實聰明，但大部分好像都是和「如何欺騙別人」有關。

矢板明夫9日深夜在臉書發文，「今天看到一篇調查，中國人的平均智商在全世界127個國家中名列第一。我想，如果是中國人看到了這篇文章，一定很高興。可能很多小粉紅會振臂高呼「厲害了，我的國」。這個調查是一個叫『國際智商登記處』的團體做的。在127個國家中，中國以平均智商107.43位居榜首，伊朗第2 ，南韓、日本及新加坡分別排名第3至第5名。俄羅斯則以平均智商103.31排名第6；美國則以100.17排名第27。」

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「據國際智商登記處的數據，東亞國家的平均智商出現普遍較高的情況；歐美、澳洲則接近平均值；非洲中部及南部、拉丁美洲則低於平均值。該機構指出，擁有良好醫療保健系統、提倡健康飲食習慣並鼓勵公民從事智力活動的國家，一般會使國民擁有較高的平均智商。遺傳與環境因素也對平均智商有著重要影響。」

他接著說：「首先，我以前沒有聽過「國際智商登記處」這個團體。也不清楚他們是用什麼方式去進行智商測驗的。如果要在全世界127個國家，做出全面、公正、客觀的調查，應該需要龐大的經費。不知道水面下有沒有得到中方的資助。」

「不過，我過去曾長期生活在中國，確實在很多時候都能感覺到中國人的『聰明』，但大部分好像都是和『如何欺騙別人』有關。比如說，中國古代有一本兵書叫《三十六計》，教人如何瞞天過海、圍魏救趙、借刀殺人、以逸待勞、趁火打劫、聲東擊西……等等。很多中國人都把這些計策用在他們的生活中，例如我有一個日本朋友，剛到北京就有中國同事教給他好幾種坐車逃票不被抓到的辦法。他聽得目瞪口呆。這些方法，都是他在日本從來沒有想過的。」

最後矢板明夫表示，「很多中國人雖然『聰明』，但生活過得並不幸福，因為他們每天把大部分精力，都用在『如何騙人』和『如何防止被騙』上面了。台灣最近被羈押的一位政治人物，自稱智商有157，他如果把精力多放一些在實現理想上、不要弄那麼多錢的話，很有可能在政治上大有作為。歸根結底，空有『聰明』、沒有智慧，可惜了。」

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