川普上任前再籲哈瑪斯釋放人質 稱若否中東將有災難

2025/01/08 05:54

〔中央社〕美國準總統川普今天再度警告巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，若未在他1月20日就職前釋放人質，中東將發生災難。川普任命的中東特使魏科夫則說，20日前可望有好消息宣布。

川普（Donald Trump）今天在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會。對於哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，和目前仍遭哈瑪斯狹持的人質，川普重申去年12月的立場，要求哈瑪斯在他上任前釋放人質。

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他說：「如果他們（人質）沒有在我上任前獲釋，中東將有災難，這對哈瑪斯沒好處，對任何人都沒好處，我不需要多說什麼，事情就是這樣。」

川普任命的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）今天也出現在記者會現場。川普說，魏科夫已經參與好幾個月協商，主要是為了能讓人質獲釋。

魏科夫沒有多透露細節，僅說以色列與哈瑪斯在卡達首都杜哈（Doha）的協商進展順利，目前即將達成協議，盼川普就職前有好消息可以宣布。

魏科夫說，協商取得很大進展，「是總統（川普）、他的聲譽及他所說的話推動這次談判，希望一切順利，挽救一些生命。」

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部，殺害大約1200人，劫持超過250名人質，以色列大規模反擊，雙方在加薩走廊交戰至今15個月，造成逾4萬5000人死亡。

仍被關押在加薩的96名人質中，有34人被以色列軍方認定已經死亡。

美國有線電視新聞網CNN今天報導，美國總統拜登（Joe Biden）的國安團隊對協商的看法較(為)謹慎，認為仍有很多困難，並表示拜登政府與川普團隊在談判中密切合作，但對於是否能在拜登卸任前完成協商則不感樂觀。

法新社5日報導，哈瑪斯高層說，已準備好釋放34名以色列人質，這是根據以色列提出的名單，主要是老弱婦孺及生病者，可能是換囚協議的第一階段。

紐約時報（The New York Times）6日報導指出，以哈雙方在2023年11月曾停火逾1週，哈瑪斯當時釋放105名人質，以色列則釋放約240名巴勒斯坦人。最初被哈瑪斯挾持的人質中，只有少數被以色列救出，有數十人的遺體被尋回。此外，以色列士兵曾將3名人質誤認為哈瑪斯分子，不幸將他們擊斃。（編輯：洪(啟)原）1140108

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