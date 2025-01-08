川普：不排除用武力奪回格陵蘭與巴拿馬運河

2025/01/08 04:21

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他不排除動用武力收回巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，並稱美國控制這兩處對國家安全至關重要。

美聯社報導，川普今天接受記者訪問時做出上述回應，他將於1月20日就任美國總統。

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包含川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在內的川普顧問和助理團隊正在造訪格陵蘭（Greenland）。川普不排除動用美國軍隊取得格陵蘭與巴拿馬運河（Panama Canal）的可能性。

川普被詢及是否可能排除動用武力時，川普回答說：「我不打算為這件事做出承諾。也許你得做些什麼，巴拿馬運河對美國至關重要；為了國家安全的緣故，我們需要格陵蘭。」

格陵蘭是北歐國家丹麥的自治區；丹麥則是美國長期盟友及北大西洋公約組織（NATO）創始成員國。

川普近來打趣地建議鄰國加拿大加入美國、成為第51州。他表示會利用「經濟力量」達成這個目標，而非透過軍事力量。

美國國會6日認證川普贏得去年11月總統大選，成為美國第47位總統，國會議員們點算並確認了選舉人團票。原）1140108

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