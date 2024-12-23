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    從小開始洗腦 北京出版共產主義啟蒙讀物

    為落實中共總書記習近平強調，要培養一代又一代擁護中共領袖的人才，中共近日推出一套《共產主義接班人叢書》，號稱是專門「為少年兒童量身訂做的政治啟蒙讀物」。（法新社）

    為落實中共總書記習近平強調，要培養一代又一代擁護中共領袖的人才，中共近日推出一套《共產主義接班人叢書》，號稱是專門「為少年兒童量身訂做的政治啟蒙讀物」。（法新社）

    2024/12/23 16:52

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中共為了推行意識形態教育，近日推出一套《共產主義接班人叢書》，號稱是專門「為少年兒童量身訂做的政治啟蒙讀物」，旨在落實中共總書記習近平所強調，要培養一代又一代擁護中共領袖的人才。《法廣》報導，分析人士認為，中共推出這套書，目的是「洗腦從娃娃抓起」。

    中國官媒《中國青年報》旗下「中青在線」21日報導，《共產主義接班人叢書》座談會20日在北京舉行，有來自學術界、教育界、出版界、青少年研究領域的專家及作者代表、學校代表等出席，座談會名稱是「高舉隊旗跟黨走，傳承紅色基因，做共產主義事業接班人」。

    這套叢書由隸屬於共青團中央委員會的「中國少年兒童新聞出版總社」出版，中共中央黨校哲學教研部主任董振華擔任總編，據稱要用童言童語來解釋共產主義從哪裡來，共產主義是什麼，為什麼要信仰共產主義，怎樣實現共產主義，如何做好共產主義接班人等問題等。

    官媒報導指出，《共產主義接班人叢書》座談會與會人員認為，該叢書聚焦於學習闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，推動馬克思主義的兒童化解讀…，引導少年兒童體悟馬克思主義的真理味道，以及中國共產黨推進馬克思主義中國化的光輝奮鬥歷程。

    「中國少年兒童新聞出版總社」相關負責人稱，將繼續推進這類出版工作，透過「共產主義信仰之光」，引領少年兒童逐夢之路。

    習近平重視政治思想教育，2019年3月曾在北京主持全國思想政治理論課教師座談會，要求必須培養一代又一代擁護中共領導的人才，並且要「從娃娃抓起」。

    今年5月，在北京召開的「新時代學校思政課建設推進會」上，習近平又指示，要培養更多讓黨放心、愛國奉獻、擔當民族復興重任的時代新人。

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