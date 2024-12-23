相差47歲！80歲甲骨文創辦人娶第5任妻 33歲中國留學生成全球第5富豪嫩妻

80歲甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（右）與33歲嫩妻朱喬琳（左）。（法新社，資料照）

2024/12/23 17:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024《富比世》全球榜第五富豪、現年80歲的甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）被稱為「矽谷的花花公子」，曾有過4段婚姻。近日英國媒體爆料指出，其33歲的第五任妻子朱喬琳（Jolin Zhu）來自中國瀋陽，曾是赴美留學生，現與年齡相差47歲的丈夫住在價值1.1億美元（約新台幣35.9億）的頂級莊園裡。

據《每日郵報》報導，朱喬琳（Jolin Zhu）的真實姓名為朱凱倫（Karen Zhu），，2010年赴美進入密西根大學攻讀國際研究學士。2018年有媒體拍到與艾利森一同出現在網球比賽現場，但當時艾利森尚與第四任妻子尼基塔（Nikita Kahn）在一起，加上身邊女性友人眾多，因此未引起注意。

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兩人交往期間極為低調，直到近日美國密西根大學校友組織公開感謝艾利森與「妻子」喬琳的捐款，幫助美式足球狼獾隊（Michigan Wolverines）成功爭取到17歲明星四分衛安德伍德（Bryce Underwood）的加盟，才讓他們的婚姻狀況得以曝光。

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