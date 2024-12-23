中國女穿和服遊南京植物園 小粉紅氣炸：脫掉！

中國一名女子穿著和服在南京中山植物園拍照，結果引來不少遊客集體砲轟。（本報合成，擷取自微博）

2024/12/23 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國江蘇省南京市的「中山植物園」近日傳出，一名女子穿著日本傳統服飾「和服」入園拍照，引發多名路人當場指責，甚至要求她脫掉和服離開園區。對此園方表示，當天已勸離該女子，未來將加強宣導和服禁令。

據中媒《百姓關注》報導，這起事件發生在昨（22）日，一名女遊客在中山植物園內穿著和服拍照，卻遭到路人圍觀指責。一名大媽拿起手機對女子拍攝，並厲聲斥責「這裡是南京，好嗎？」、「你是怎麼想的？你有上過學嗎？」，更要求她當場脫掉和服。

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起初，和服女試圖反駁「我穿個衣服拍照怎麼了？」，反而被嗆「公共場所就不能穿和服」，隨後有更多遊客加入指責行列，眾人不斷喝斥女子並命令她馬上離開。

南京中山植物園工作人員今（23）日回應，該事件屬於個人行為，檢票時並未發現其身穿和服，可能是其入園後自行換裝。園方強調，禁止遊客穿著和服入園，當天已將該名遊客勸離，未來將在入口張貼禁止和服的告示。

和服女的行為引發中國網友熱議，認為在南京這種具有歷史意義的地點，穿著和服確實容易引發敏感情緒，還有人激動表示「可能是帶著任務來的」、「穿和服的人絕對是故意的」、「南京人都沒一個上去打她嗎？」、「有沒有上過學、受過教育？」、「30萬冤魂去找她吧」。

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