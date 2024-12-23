美國粗心爸媽把暖爐調最高溫「開一整晚」 2歲女童遭活活熱死

美國印第安納州一對年輕父母將2歲女兒留在裝有暖爐的衣帽間裡過夜，但他們把暖爐溫度調至最高且開整晚，導致女童被高溫活活熱死。示意圖。（彭博資料照）

2024/12/23 16:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北半球各國入寒冷冬季，不少民眾會在家中開暖氣、使用電暖爐等設備來禦寒。然而，美國印第安納州（Indiana）日前發生一起不當使用暖爐導致死亡的悲劇，一對年輕父母將2歲女兒留在裝有暖爐的衣帽間裡過夜，但他們把暖爐溫度調至最高且開整晚，導致女童被高溫活活熱死，警方獲報立即將這對粗心父母逮捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年11月26日，現年23歲的赫希（Jace Hirschy）與21歲的佩斯（Sintia Perez），是一對住在印第安納州的夫妻，他們在事發當天晚上7點左右，將2歲的女兒安置在一間儲物與更衣兼俱的小房間內，還疑似擔心孩子會冷，將一台小型電暖爐正對著女兒的嬰兒床，並將暖爐開到最高溫後，直接關門離去。

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報導指出，這對年輕父母直到隔日下午3點多，才再次打開房門查看女兒情況，結果發現女兒已經失去生命跡象，嚇得趕緊報警與請求醫療援助。警員獲報趕抵現場，發現主臥和更衣室有非常明顯的溫差，而且在2坪不到的小房間內，不僅地上全是垃圾、髒尿片及排泄物，嬰兒床上也髒亂不堪，警方還注意到死去女童的頭、面部膚色異常深。

警方當場使用紅外線熱像儀探測，發現天花板溫度為攝氏42.3度，嬰兒床的欄杆也達攝氏38.7度，而女童屍體的胸部溫度則高達攝氏43度；另據據屍檢報告結果，確認女童因為高溫而死亡，警方立即將這對父母逮捕，2人事後辯稱他們睡到中午才起床，才會過了18小時才去察看女兒情況。

此外，當地社福機構也出面指出，這對父母還有2名分別3歲和5歲的孩子，但因經濟狀況不佳、生活環境惡劣，導致孩子們身上長滿蝨子。目前2名孩子已由社福機構緊急安置，至於這對離譜的父母則被警方依疏於照顧兒童致死以及疏忽撫養罪名送辦，2人已於12月初首次出庭，目前仍然被關押在監獄中。

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