川普放話「購併」格陵蘭！ 提名 PayPal 共同創辦人任駐丹麥大使

總統當選人川普12月22日在鳳凰城舉辦的年度保守派盛會AmericaFest上發表演講。（美聯社）

2024/12/23 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普22日在其創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，有意取得格陵蘭（Greenland）的所有權，並宣布將任命線上支付龍頭「PayPal」共同創辦人豪里（Ken Howery）出任美國駐丹麥大使，引發外界關注。

國知名政治新聞網站《Axios》報導，川普寫道：「為了美國的國家安全和全球自由，美國認為取得格陵蘭的所有權和控制權絕對有其必要。」他並讚揚豪里將出色地代表美國利益。

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事實上，川普早在第一任期內就曾提議美國購買格陵蘭，但遭到丹麥官方拒絕，並表示這個隸屬於丹麥王國的自治領地「是非賣品」。川普也因此取消了原定的丹麥國是訪問行程。

不僅如此，川普前一天更要求巴拿馬當局降低美國船隻通行巴拿馬運河（Panama Canal）的費用，否則應將運河控制權交還給美國。

格陵蘭是全球最大的島嶼，並非大陸。它在地緣政治上與歐洲關係密切，並透過丹麥獲得歐盟的資金。格陵蘭地理位置上屬於北美洲，擁有進入北極的門戶。近年來，各國爭相在北極地區爭奪資源，而格陵蘭的專屬經濟區更成為俄羅斯覬覦的目標。研究顯示，北極地區已感受到氣候變遷的衝擊。

格陵蘭擁有豐富的天然資源，包括黃金、白銀、銅和鈾，其周邊海域更被認為蘊藏豐富的石油資源。

川普此舉無疑再度點燃格陵蘭主權爭議。自 1867 年以來，美國曾多次考慮或試圖購買格陵蘭。川普的言論也凸顯出北極地區在國際戰略上的重要性，以及各大國對此戰略要地的競爭態勢。

川普團隊尚未對其格陵蘭計畫做出更詳細說明。

PayPal共同創辦人豪里（Ken Howery）獲提名出任美國駐丹麥大使。（法新社）

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