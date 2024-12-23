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    在中國分享遊戲玩法因「64」被封禁！網嘆：年輕人誤觸政治禁忌

    中國玩家在分享遊戲內容時，因提及「64」導致帳號遭到封禁。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」）

    中國玩家在分享遊戲內容時，因提及「64」導致帳號遭到封禁。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」）

    2024/12/23 14:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名沙盒類遊戲《Minecraft》，在中國由網易代理並稱為《我的世界》，不過，近日有個玩家在分享遊戲內容時，因提及「64」導致帳號遭到封禁，不少網友感嘆這人可能是太過年輕，不知道「64」一詞所涉及的禁忌有多嚴重。

    從社群平台「X」上可以看到，這名玩家21日下午在中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）上傳影片，怒斥網易在《我的世界》裡竟然把「64」設為禁詞，而這個數字在遊戲裡是單格物品堆疊的最大數量，所以難免會有提到的時候。

    沒過多久，該玩家在bilibili上的帳號隨即遭到懲處，有關「64」的影片已被刪除，若實際點開他的個人頁面，可以看到有「帳號封禁中」的字樣，按照平台的使用規定，封鎖時間可分為7天、15天、30天至永久不等，尚不清楚這名玩家被封了多久。

    不過，在封禁帳號內的其餘影片仍可觀看，有中國網友不禁留言感嘆「有形的大手發力了（指網路監管）」，至於「X」的用戶則懷疑這名玩家不知道六四天安門大屠殺事件，否則也不會那麼明目張膽地將「64」打在影片標題。

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