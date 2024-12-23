抱回4千多萬獎金！ 加拿大男3度中樂透 親曝祕訣：我每天買

住在加拿大的男子塞金，因為中了3次樂透、抱回175萬加幣（約新台幣4051萬元），幸運體質引起眾人關注。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/12/23 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名男子先是在今年8月中了50萬加幣（約新台幣1159萬元）樂透獎金，緊接著在11月又幸運中樂透贏得100萬加幣（約新台幣2319萬元），加上12年前他買樂透曾中25萬加幣（約新台幣579萬元），合計抱回近175萬加幣（約新台幣4051萬元），男子運氣爆棚的強運體質也引起不少人關注。

綜合外媒報導，近期在加拿大引起話題的幸運男子名為塞金（David Serkin），他平時住在加拿大亞伯達省。西加拿大彩券公司（Western Canada Lottery）在本月13日公布11月的樂透大獎得主，塞金購買的LOTTO 6/49樂透，讓他抱回100萬加幣，當他出面領獎被彩券官員詢問感想時，他透露這並非自己人生首次中獎，掀起眾人驚呼。

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根據瑟金的說法，今年8月他因為購買LOTTO MAX的樂透，贏得了50萬加幣的獎金，更早在12年前，也曾因為買樂透中了25萬加幣。至於瑟金如何看到自己的超強好運，以及是否有特殊訣竅，他則坦言自己只是養成「每天購買彩券」的習慣，而且他沒有特定偏愛的號碼，每次買彩券都是用電腦選號。

另外，瑟金3次買樂透中獎，其實都沒有獨享這些鉅款，反而時常將錢拿去幫助親朋好友，他自己為此樂在其中。瑟金還表示，這一次中獎他準備帶妻子出國旅行，目前計畫去夏威夷旅行，重遊夫妻倆當年的蜜月舊地，然後再去加拿大的紐芬蘭和美國的黃石公園度假，「一定要讓老婆開心啊，我幾十年來都努力討老婆開心。」

Lethbridge man wins lottery for a third time https://t.co/xn5UdsbLYm — CTV Lethbridge （@CTVLethbridge） December 14, 2024

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