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    日本上皇91歲生日 持續斜槓蝦虎魚研究

    日本上皇明仁（左）和上皇后美智子在東京的住所拍照。（美聯社）

    日本上皇明仁（左）和上皇后美智子在東京的住所拍照。（美聯社）

    2024/12/23 11:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本上皇明仁今天（23日）迎接91歲生日。他的身體狀況沒有變化，在照顧骨折的上皇后美智子的同時，過著規律平靜生活，並持續從事作為畢生事業的蝦虎魚研究。

    綜合日本《共同社》和《日經中文網》報導，根據上皇明仁身邊人士透露，他會透過新聞等關注日本國內外的動態。據悉，他很牽掛因地震和暴雨嚴重受災的石川縣能登地區災民的生活。

    另外，用餐時為了防止誤咽，他也減少了交談。

    據報導，上皇明仁持續從事蝦虎魚研究，重新驗證自己大約40年前發表的研究內容。他對江戶時代在長崎出島的荷蘭商館德國醫師西博爾德，在日本採集的蝦虎魚標本也表現出興趣，並閱讀了相關文獻。

    今年5月，他與上皇后一起訪問了他在太平洋戰爭期間，被疏散到栃木縣日光市。

    上皇明仁認為沖繩慰靈日、廣島與長崎核爆日、終戰日是「4個不能忘記的日子」，依舊與上皇后美智子共同默哀。

    關於上皇的健康狀況，其2022年時確診右側心力衰竭，目前血液檢查數值略高，仍有少量的胸腔積液。不過，透過服藥和控制水分攝入，狀態相對穩定。白內障和青光眼的恢復情況也很順利。

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