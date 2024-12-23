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    日本殯葬業震驚！東京火葬場幾乎遭中資公司壟斷

    和中資有關的「廣濟堂」全資子公司「東京博善」，掌握了東京6間火葬場並發展出殯葬一條龍服務。圖為其中之一的落合齋場。（圖擷自Google街景）

    和中資有關的「廣濟堂」全資子公司「東京博善」，掌握了東京6間火葬場並發展出殯葬一條龍服務。圖為其中之一的落合齋場。（圖擷自Google街景）

    2024/12/23 10:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本約有97％的火葬場都由當地政府營運，但東京9間火葬場有7間屬於民營，和中資有關的「廣濟堂」全資子公司「東京博善」更掌握了其中6間並發展出殯葬一條龍服務，不僅對日本相關產業造成衝擊，營利至上的態度也剝削著遺屬。

    《產經新聞》報導，日本殯葬業有一條潛規則，那就是「葬儀」和「火葬」由不同的單位辦理，因為火葬往往被視為公共服務、非營利業務。不過，廣濟堂從2020年2月入主東京博善後，和殯葬業者「燦」建立合作關係．打造出葬禮一條龍模式。

    東京都葬祭業協同組合副理事長鳥居充表示，廣濟堂插手喪葬業後相當重視營利，忽略了火葬具有公益性的本質，火葬費近年來已逐步上漲，明顯高於日本其他地方。

    東京都政府表示，轄內23個區的火葬花費確實不像其他地方由稅金補貼，而是使用者付費，東京博善所收取的金額還在合理範圍內。不過，殯葬業者佐藤信顯表示，東京目前只允許火葬，在壟斷的情況下提高價格無疑會影響到遺屬。

    另外．日本已進入超高齡社會，1950年代每年死亡人數約70萬左右，但到了2020年攀升為157萬人上下，可見殯葬的需求會不斷增加，東京博善在中資的影響下不斷抬高火葬金額，無疑是把喪葬當成搖錢樹。

    佐藤信顯透露，自從中資進入東京博善之後，事情就已然失控，但東京都政府對此置身事外不管不顧，任由和生死有關的高度公共性質產業被中資掌握，如今是該採取行動避免狀況繼續惡化下去了。

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