有救了？TikTok最後關頭 川普：也許暫時保留「這傢伙」

美國準總統川普表示，贊成允許TikTok繼續在美國運營一段時間。（路透）

2024/12/23 06:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「字節跳動」（ByteDance）旗下短影音平台TikTok（抖音國際版）在美國面臨「不賣就禁」的命運，情況似乎出現轉圜，美國準總統川普（Donald Trump）週日表示，他贊成允許TikTok繼續在美國運營一段時間，並稱在競選期間，他在TikTok上的瀏覽量達到幾十億次。

綜合外媒報導，美國參議院4月通過一項法律，以擔憂國家安全為由，要求TikTok的中國母公司「字節跳動」出售這個應用程式。TikTok日前提出「緊急聲請」，尋求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院暫緩「不賣就禁」法案，希望爭取更多時間，待美國最高法院審理。然而上訴法院12日駁回緊急聲請，代表TikTok必須在法案明年1月19日生效前上訴至最高法院，尋求推翻法案，否則就會面臨禁制，逾1.7億名美國用戶將受影響。

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川普週日在亞利桑那州鳳凰城發表談話，被視為反對TikTok退出美國市場最強烈的訊號之一。他表示，「我想我們必須開始思考，因為你知道，我們確實上了TikTok，並且獲得了幾十億的熱烈迴響。」他說，「他們給我拿來一張圖表，這是個記錄，看上去很漂亮，我看著它說，也許我們會把這個傢伙留一段時間。」

川普週一會見了TikTok執行長周受資，在當天記者會上表示，由於他的競選活動在該應用程式上取得成功，他對TikTok有了「好感」。

美國司法部則認為，中國對TikTok的控制對美國國家安全構成持續威脅，這一立場得到大多數美國議員的支持。

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