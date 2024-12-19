人體內現神秘RNA結構！揭示新型生命形式潛力

挑戰生命定義，科學家發現全新RNA形式「Obelisks」。示意圖。（圖取自免費圖庫Freepik）

2024/12/19 20:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在人體內發現一種名為「Obelisks」（方尖體）的神秘RNA結構，這項研究挑戰了我們對生命形式的基本認知，並可能徹底改變對微生物生態系統的理解，也為探討其他極端環境中的生命，甚至外星生命形式，提供了全新視角。

專注於環境和自然科學的「Earth.com」17日報導，「Obelisks」首次被史丹佛大學諾貝爾獎得主費爾（Andrew Fire）領導的團隊發現。透過先進的基因分析技術，研究團隊在大規模基因數據集中篩選出這些從未記錄過的RNA結構。與傳統微生物不同，「Obelisks」體積更小，且缺乏病毒典型的蛋白質外殼，代表一種全新且獨特的生命形式。

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這些RNA結構形態簡單，與植物中的感染性RNA分子（Viroids）類似，但功能與結構截然不同。研究顯示，它們廣泛存在於人體的細菌中，例如口腔與腸道，並可能與細菌行為密切相關。儘管其具體作用尚未明瞭，但研究團隊推測，它們可能對細菌行為產生間接影響，進而影響人體生理功能。

北卡羅來納大學的生物學家佩弗（Mark Peifer）評論道：「我們越研究，越發現其中的驚人之處。」

此項研究依賴尖端基因分析技術，科學家透篩選大量基因數據，識別出這些異常的環狀 RNA分子。為確保結果準確，研究團隊反覆驗證數據，最終證實這些RNA結構的真實存在。

美國能源部聯合基因研究所（DOE Joint Genome Institute）計算生物學家羅克斯（Simon Roux）表示：「這項研究揭示了基因技術探索未知生命形式的潛力。」

「Obelisks」的發現為探索病毒起源及RNA基礎生命的進化提供了新線索。有科學家認為，病毒可能由更簡單的RNA分子進化而來，而「Obelisks」可能是這一進化過程的遺跡。此外，這一發現或將在醫學領域產生重要影響，例如深入研究微生物群對人類健康與疾病的關鍵作用。

儘管「Obelisks」的發現代表微生物研究的一項突破，其功能與進化路徑仍有待探討。研究團隊計劃深入分析這些RNA結構，探索它們是否參與微生物與宿主的交互作用，並研究其是否與某些疾病相關聯。

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