虎毒不食子？中國人口販子連親生兒子都賣 死刑定讞

人口販賣示意圖。（取自免費圖庫123RF）

2024/12/19 19:48

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國法院19日駁回拐賣近20名孩童、連親生兒子都賣的人販子余華英的上訴，維持死刑原判。

60歲的余華英被控在上世紀90年代至少拐賣17名孩童，去年9月貴陽市中級法院一審就將之判處死刑，余華英上訴。上訴在中國通常能獲得減刑，但貴州省高級人民法院19日對余華英拐賣兒童案重審二審宣判時，駁回其上訴，維持一審的死刑與剝奪政治權利終身的判決。

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根據中國央視新聞，此裁定為最終判決，余華英不能再上訴；此案現將交由中國最高人民法院審查，然後就進入執行判決的階段。

中國的人口販賣問題猖獗，部分案件曝光後引發民憤眾怒；拐賣兒童議題近年來開始躋身流行文化，就連中國官媒也對余華英拐賣兒童案進行廣泛報導。

5歲女被拐賣 父母抑鬱以終

余華英的罪行直到2022年才曝光，並於同年遭刑事拘留；關鍵之一是她的1名受害者、5歲時被余華英拐賣的楊妞花，成年後尋親發現親生父母早因愛女失蹤抑鬱以終；楊妞花在悲憤之餘追查害她家破人亡的余華英、報警提供線索導致余華英被抓，並與其他受害者一同對余華英提出民事告訴。

余華英一審被判死刑時只被控拐賣11名孩童，上訴後二審庭審被發現有漏罪而發回重審，重審一審改被控至少拐賣17名孩童與再次判處死刑，余華英又上訴，19日上訴被駁回，維持死刑定讞。

余華英通常在中國西南一帶拐騙小孩，透過中間人將孩子賣到數百公里外的北方家庭。中媒今年10月曾指出，余華英展開拐賣孩童惡行的契機，竟是數10年前因手頭拮据以5000塊人民幣（約台幣2.2萬）的代價，把跟同居人所生的親生兒子賣到河北。

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