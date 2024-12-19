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    哥倫布非禍首！古代DNA研究 梅毒起源美洲

    研究人員從一塊古代上髖骨碎片中，提取出類似梅毒的基因組。（圖擷取自Nature期刊）

    研究人員從一塊古代上髖骨碎片中，提取出類似梅毒的基因組。（圖擷取自Nature期刊）

    2024/12/19 17:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華盛頓郵報》報導，《自然》（Nature）期刊12月18日發表研究指出，梅毒可能起源於美洲，並在歐洲殖民時期傳播全球。研究團隊分析哥倫布時期前後，秘魯、智利、阿根廷和墨西哥5具人類遺骸的古代DNA，發現梅毒螺旋體（Treponema pallidum）早期版本已相當多樣化。

    梅毒起源爭議已久，德國馬克斯普朗克演化人類學研究所分子古病理專家博斯（Kirsten Bos）表示，新證據明確指向美洲起源。其他研究人員認為，此研究提供有力證據，但爭論尚未結束。密西西比州立大學古病理學家祖克曼（Molly Zuckerman）指出，該研究定位了梅毒起源的時間和地點，有助於提升對梅毒的認識。

    梅毒、雅司病（Yaws，熱帶肉芽腫）和貝耶爾病（Bejel，非病毒性梅毒）等螺旋體疾病，至今仍是公共衛生威脅。全球每年新增逾800萬梅毒病例。了解這些疾病的起源，有助於解開為何現代梅毒症狀多變，難以診斷。

    過去，科學家主要依靠骨骼遺骸研究梅毒。梅毒會損害器官和神經系統，並在骨骼留下痕跡。美洲和歐洲都曾發現帶有類似病灶的古代骨骼，使得梅毒起源更加撲朔難解，梅毒因此又有「偉大的模仿者」之稱。

    古代DNA技術為研究梅毒演化史提供新途徑。亞利桑那州立大學人類學遺傳學家（Anne Stone）表示，從古代樣本中獲取梅毒螺旋體非常困難，這使得這項新研究格外重要。

    研究發現，梅毒螺旋體最近的共同祖先出現於8000年前，支持美洲起源說。但史東質疑，隨著更多古代基因組的發現，起源時間可能改變，並指出15世紀的全球航海活動也可能影響疾病傳播。

    今年1月《自然》期刊曾發表一項研究，認為類梅毒疾病的出現早於人類抵達美洲，暗示哥倫布返航前歐洲已存在梅毒。該研究目前正接受審查。

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