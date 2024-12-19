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    挖到史前寶藏！ 紐約州民宅地下藏乳齒象完整下顎骨

    1具完整的乳齒象下顎骨化石在位於紐約州奧蘭治郡的1處後院出土，這是紐約州11年多以來首次發現這類化石。（圖擷取自紐約州立博物館）

    1具完整的乳齒象下顎骨化石在位於紐約州奧蘭治郡的1處後院出土，這是紐約州11年多以來首次發現這類化石。（圖擷取自紐約州立博物館）

    2024/12/19 16:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約州奧蘭治郡（Orange County）1處民宅後院近日出土1具完整的乳齒象下顎骨化石，這是紐約州11年來首次發現如此完整的乳齒象化石，消息一出，立即引起科學界高度關注。

    乳齒象（Mastodon）是1種已滅絕的大型哺乳動物，生活在更新世晚期，約300萬至1萬年前。牠屬於長鼻目（Proboscidea），與現代大象和猛瑪象有近親關係。

    美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，這具下顎骨化石，連同部分趾骨和肋骨碎片，是由紐約州立博物館（New York State Museum）和奧蘭治郡州立大學（SUNY Orange）的研究人員在斯科奇鎮（Scotchtown）附近挖掘出土的。

    發現過程起源於屋主在植株下方的泥土中發現2顆牙齒。進一步挖掘後，又發現了另外2顆稍深埋藏的牙齒。意識到這可能是一項重要發現後，屋主立刻聯絡專家，隨後展開全面挖掘工作。

    屋主興奮地表示：「當我發現這些牙齒並將它們握在手中時，我就知道它們非比尋常。我很高興，我們的院子竟然藏有對科學如此重要的東西。」

    研究團隊最終挖掘出1具保存良好的成年乳齒象下顎骨，將進一步研究，以確定其年代、飲食習慣以及在冰河時期的生活樣貌。

    紐約州立博物館的專家費拉內克博士（Dr. Robert Feranec）表示：「這具下顎骨是一項驚人的發現。這樣的化石不僅有助於我們了解古代生態系統，也為研究地球環境隨時間演變的過程提供了關鍵線索。」

    奧蘭治郡歷來就是乳齒象化石的熱點地區。事實上，紐約州迄今發現的約150具乳齒象化石中，有3分之1來自這個地區。

    奧蘭治郡州立大學的哈里斯博士（Dr. Cory Harris）指出，他們希望能繼續在該地區進行挖掘，以期發現更多化石。「下顎骨是最令人興奮的部分，但趾骨和肋骨碎片也可能提供更多關於這種動物的重要信息。」

    這具下顎骨化石將在科學家完成研究後，於2025年在紐約州立博物館展出，屆時將讓更多人有機會一睹這項重要發現。

    乳齒象復原圖。（圖擷取自Sergio De la Rosa Martinez / CC BY-SA 3.0）

    乳齒象復原圖。（圖擷取自Sergio De la Rosa Martinez / CC BY-SA 3.0）

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