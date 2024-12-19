Google街景車拍到運屍瞬間！ 西班牙1男子失蹤1年懸案破了

Google街景在今年10月更新後，在塔胡埃科意外拍到1名男子正移動一個包著白布的「大型物體」，正裝進一輛紅色轎車後車廂內。（圖擷自Google地圖）

2024/12/19 16:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一起男子失蹤逾1年的懸案，竟因Google街景車意外拍到關鍵畫面而破案。

綜合外媒報導，1名33歲的古巴人「JLPO」，去年前往西班牙北部索里亞省的塔胡埃科（Tajueco）與1名女性會面，在同年11月間，「JLPO」堂兄弟向警方報案，稱自己經常與「JLPO」通話，但11月接突然接到「JLPO」手機發來的一通簡訊，稱自己認識了1名女子，並要離開西班牙，也不會帶走手機，他覺得非常奇怪，嘗試聯繫「JLPO」都無果，決定報警。

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事件過了1年卻無進展，直到Google街景在今年10月更新後，在當地意外拍到1名男子正移動一個包著白布的「大型物體」，正裝進一輛紅色轎車後車廂內。

警方因此縮小調查範圍，鎖定可疑目標，最終在塔胡埃科逮捕1名同樣是古巴裔的女子以及另1名男子，兩人以及受害者疑似有三角關係，而在拍攝地點附近的墓園，找到1具被肢解的「高度腐爛軀幹」，其他身體部位則仍在搜尋中，同時追查2人犯案動機。

Google街景車上一次經過塔胡埃科已經是15年前，警方表示雖然不是唯一線索，但Google街景確實為破案提供幫助。

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