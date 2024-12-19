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    涉3起命案保險詐欺犯 拜登特赦「黑寡婦」引反彈

    格雷因涉嫌於1974年至1996年間，謀害2名前夫及1名前男友，以詐領保險金，2002年被判處40年有期徒刑。（圖擷取自網路）

    格雷因涉嫌於1974年至1996年間，謀害2名前夫及1名前男友，以詐領保險金，2002年被判處40年有期徒刑。（圖擷取自網路）

    2024/12/19 15:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登近日特赦多達1499名聯邦罪犯，其中包括以「黑寡婦」之名惡名昭彰的約瑟芬·格雷（Josephine Virginia Gray）。格雷因涉嫌於1974年至1996年間，謀害2名前夫及1名前男友，以詐領保險金獲罪，2002年被判處40年有期徒刑。

    根據《華盛頓自由燈塔報》（The Washington Free Beacon）的報導，拜登此次大規模特赦創下美國史上單日最多的紀錄，另針對39人授予赦免權。然而，其中部分案件引發強烈社會反彈，格雷的案件便是其中之一。

    格雷於2002年因保險詐欺罪被聯邦法院判刑，該罪名源自她違反「殺人者規則」（Slayer's Rule），該規則禁止兇手因受害者的死亡而獲取遺產或保險理賠金。格雷因3起保險理賠案件共獲得16.5萬美元，但在馬里蘭州州檢控方指控她涉謀殺3名受害者時，案件最終轉至聯邦法院審理，僅以保險詐欺罪定罪。

    在數次審判中，證人控訴格雷採用威嚇手段，包括以巫術恐嚇他人保持沉默。1名受害者的親屬在2002年接受《華盛頓郵報》訪問時表示：「她主要靠巫術讓人不敢說話。」馬里蘭州檢方則未對格雷提起謀殺指控，認為她已被判聯邦重刑，無需再度審理。

    報導中指出，雖然格雷的罪名被視為非暴力犯罪，但其背後的行為卻隱含極度暴力性質。有分析認為，拜登此舉可能是基於格雷年邁及犯罪性質的技術性判斷，才予以釋放，但此案引發的輿論風暴，勢必持續發酵。

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