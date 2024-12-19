共和黨反擊！國會事件調查案新轉折 錢尼之女遭控干預證人

共和黨前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（右）在選前為民主黨總統候選人賀錦麗站台。（路透）

2024/12/19 14:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會眾議院共和黨人17日發布一份臨時報告，指控共和黨籍前眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）在調查2021年1月16日國會山莊騷亂案期間干預關鍵證人，建議聯邦調查局（FBI）對她展開刑事調查。

麗茲是前副總統錢尼（Dick Cheney）之女，向來是共和黨建制派中著名的反川派，不僅支持彈劾時任總統川普，還擔任國會1月6日事件調查特別委員會副主席，因而遭保守派選民唾棄。她在2022年懷俄明州共和黨初選中慘敗給川普支持的對手哈吉曼（Harriet Hageman），無緣連任。

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《國會山莊報》（The Hill）報導，這份長達128頁的報告批評已解散調查特別委員會會「失職且淪為政治工具」。報告指稱，前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）耗資數百萬美元成立的特別委員會，目的就是「誤導公眾將暴力事件歸咎於川普，藉此抹黑其總統任期」。

報告最受矚目的指控是錢尼涉嫌干預證人。報告揭露，麗茲曾與關鍵證人、前白宮助理哈欽森（Cassidy Hutchinson）私下聯繫。哈欽森原本由親川普律師帕桑蒂諾（Stefan Passantino）代理，後來更換律師並在聽證會上作出對川普不利的證詞。

麗茲立即反擊這份報告。她在聲明中強調，特別委員會「取得大量共和黨證人的證詞，包括川普政府和競選團隊的高層官員」。她指出，委員會已公開數千頁證詞記錄和800頁詳實報告，批評共和黨這份新報告「刻意漠視真相，試圖掩飾川普的所作所為」。

法律專家指出，若要追究麗茲刑責，將面臨重重障礙。首先，國會議員在委員會工作時受《言論或辯論條款》保護；其次，「干預證人」罪通常指慫恿作偽證，而非建議更換律師。

報告作者、共和黨籍眾議員羅德麥克（Barry Loudermilk）表示，他希望新國會能成立專責委員會，評估國會大廈的安全防護。不過外界注意到，羅德麥克本人曾因在國會暴動前一日帶人參觀國會大廈而受調查。

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