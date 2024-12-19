2024全球最好用護照出爐！ 台灣排名34名、「這國」4度奪冠

2024年「全球最好用護照指數」排行榜，台灣名列第34名，勝過泰國、越南、印尼、中國、柬埔寨、菲律賓等亞洲國家。（圖擷取自「Passport Index」官網）

2024/12/19 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大國際金融顧問公司「阿爾頓資本」（Arton Capital）近日公布了2024年的「全球最好用護照指數」（Passport Index）排名。本屆冠軍由阿拉伯聯合大公國（UAE）摘下，該國已蟬聯4年冠軍；台灣則是名列第34名，勝過泰國、越南、印尼、中國、柬埔寨、菲律賓等亞洲國家。

綜合外媒報導，2024年全球最好用護照指數的官網排行榜資料，總計調查了全球199國，除了冠軍阿拉伯聯合大公國，前20名大多為歐洲國家。南歐國家西班牙名列2名，至於第3名則由芬蘭、法國、德國、比利時、義大利、丹麥、荷蘭、盧森堡、奧地利、葡萄牙、挪威、瑞士、希臘及愛爾蘭，共同並列其中。

請繼續往下閱讀...

亞洲方面，南韓名列第5名，成為該地區最好用的護照，日本、新加坡則緊追其後，分別排名第6、第7。其中，台灣以133個國家及地區給予免簽證或落地簽待遇，位居第34名，在亞洲國家遜於南韓、日本、新加玻、馬來西亞（第10）、香港（第15）、汶萊（第16）、澳門（第26），但贏過排名第53名的中國。

至於在排行榜的倒數3名，依序為墊底的敘利亞、阿富汗、伊拉克與索馬利亞。另外，阿爾頓資本創辦人伯格西安（Hrant Boghossian）指出，英國與美國的護照名次這幾年持續下滑中，其中美國在G7國家中排名最後，並提到選舉和衝突等地緣政治因素，也會持續影響全球各國護照的流動性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法