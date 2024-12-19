貼冰箱沒兌獎！彩券剩5週過期 澳洲男最後一刻爽領300萬

澳洲一名30多歲男子今年1月購入1張彩券，帶回家就貼在冰箱上遲遲沒有兌獎，近期例行性前往藥局時順手帶上這張彩券出門，孰料兌獎驚訝發現贏得14萬6943元澳幣（約新台幣300萬元）獎金。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2024/12/19 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名30多歲男子今年1月購入1張彩券，帶回家就貼在冰箱上遲遲沒有兌獎，近期例行性前往藥局時順手帶上這張彩券出門，孰料兌獎驚訝發現贏得14萬6943元澳幣（約新台幣300萬元）獎金，此時距離領獎截止僅剩5週時間，幸運避免錯過這份巨額獎金。

綜合外媒報導，澳洲西樂透局（Lotterywest）17日公告，30多歲匿名男子今年1月購入這張彩券，隨後將其貼在住所冰箱上將近1年。男子受訪透露，他在某次例行前往藥局途中，順手帶著這張彩券出門，孰料一檢查驚訝發現贏得14萬6943元澳幣大獎。

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中獎男子笑說，他過去幾個月每次看到彩券都想著「下個月再檢查（兌獎），結果就拖到12月」、「我真的不敢相信，當終於檢查時，不僅中獎，還趕在獎金過期前成功領取」。據了解，這張中獎彩券距離過期僅剩5週。

中獎男子預計將這筆獎金購置房產，並為家人帶來一個特別溫馨耶誕佳節。

西澳樂透局（Lotterywest）發言人提醒玩家們務必定期檢查彩券，發言人說：「真是好消息！這名玩家只差5週就可能錯過這筆獎金。今年對他來說定會擁有一個特別的耶誕節！」

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