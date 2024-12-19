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    松鼠會吃田鼠！萌獸變身掠食者 專家驚呆

    科學家首次觀察到加州地松鼠獵殺田鼠的行為。（圖擷取自UC Davis）

    科學家首次觀察到加州地松鼠獵殺田鼠的行為。（圖擷取自UC Davis）

    2024/12/19 13:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顛覆了人們對松鼠的傳統認知。科學家首次觀察到加州地松鼠（California Ground Squirrels）獵殺、捕食田鼠的行為，這項重大發現已發表於《動物行為學期刊》（Journal of Ethology）。

    《紐約郵報》報導，威斯康辛大學歐克萊爾分校（UW-Eau Claire）與加州大學戴維斯分校（UC Davis）的研究團隊，在加州馬丁內斯市（Martinez）的布里昂斯區域公園（Briones Regional Park）進行長期觀察時，意外記錄到這種前所未見的行為。

    研究主要作者、威斯康辛大學歐克萊爾分校生物系副教授珍妮佛·史密斯（Jennifer E. Smith）表示：「這是我們從未見過的行為模式。」研究期間，團隊共觀察到74起松鼠與田鼠的互動，其中42%涉及獵捕行為。

    這項發現特別引人注目，因為松鼠一向被認為是以穀物為主食的草食性動物。儘管部分松鼠物種曾被觀察到會補充昆蟲、鳥蛋和青蛙等食物，但這是首次發現地松鼠捕食田鼠的紀錄。

    研究發現，松鼠的捕食行為在7月前2週達到高峰，恰巧與當地田鼠族群的激增時期吻合。科學家指出，這表明松鼠的掠食行為可能是對獵物數量暫時增加的反應。值得注意的是，松鼠並未獵捕其他哺乳動物。

    研究團隊指出，加州地松鼠展現出的行為彈性，以及對食物來源變化的適應能力，可能有助於牠們在快速變遷的人類環境中生存。研究團隊計畫明年夏天重返實地，進一步研究這種獵食行為對松鼠繁殖的影響，並探討這是否為世代相傳的行為模式，以及對生態系統可能造成的影響。

    松鼠獵食田鼠的畫面。（圖擷取自UC Davis）

    松鼠獵食田鼠的畫面。（圖擷取自UC Davis）

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