X「移民」湧進Bluesky 安全專家憂中俄官媒滲透大外宣

社群媒體平台「藍天」（Bluesky）近期在美國受到歡迎。（路透）

2024/12/19 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新興社交平台「藍天」（Bluesky）近期大熱，然而，

數位安全專家擔心，「藍天」可能成為中國和俄羅斯等外國宣傳和虛假資訊下一目標。

美國之音報導，今年11月美國總統大選後，「藍天」爆發一波註冊潮，曾在一天之內有100萬新用戶註冊，截至12月17日，已有超過2500萬用戶。

據悉，在轉戰到藍天的用戶中，不乏是對X平台（前身為「推特」，Twitter）感到厭倦，或不滿X平台擁有人馬斯克（Elon Musk）支持美國當選總統川普（Donald Trump）的老推特用戶。

另有多數用戶表示，是出於對X平台的不滿，例如太多廣告、太多刻意引發爭吵的釣魚文章等。

報導指出，大量政治左傾的用戶，讓「藍天」成了包括中國和俄羅斯在內的外國勢力，在政治宣傳上可能針對的目標。

據報導，俄羅斯政府控制的媒體「今日俄羅斯」（RT）旗下，至少有3個官方帳號已經加入「藍天」。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）專門針對巴西市場的帳號，也在「藍天」上活動。

另至少兩個中國官媒的帳號也登陸「藍天」，分別是中國環球電視台（CGTN）和其歐洲分部（CGTN Europe）。另有一個自稱是《中國日報》、一個自稱《環球時報》和兩個自稱《人民日報》的帳號。

報導提到，「藍天」目前並沒有一套官方的帳號認證標籤。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）安全研究中心研究員斯卡雷爾（Jennifer Victoria Scurrell）表示，「藍天」目前的內容審核模式有瑕疵，這會給惡意行為者可乘之機。

一些研究外國虛假資訊的專家已經呼籲「藍天」部署政策，以應對外國影響力行動。

前「自由之家」中國研究主任庫克（Sarah Cook）在一篇文章表示，「藍天」有必要為官方附屬的媒體帳號加上標籤。「推特」曾執行這樣的政策，一度標記了和中俄等外國政府有關的媒體帳號，並大幅限制它們的內容在平台傳播，但此政策後來取消。

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