韋伯望遠鏡發現百餘顆新小行星 部分朝地球飛來

這張藝術家想像圖描繪了韋伯太空望遠鏡觀測主要小行星帶中一群小型小行星的景象。（記者陳成良攝）

2024/12/18 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家分析韋伯太空望遠鏡（JWST）的火星與木星間小行星帶影像，意外發現超過一百顆以往未能觀測到的小行星，其中一些正朝地球飛來。此發現有助於追蹤這些體積雖小但具潛在威脅的太空岩石。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這些小行星大小介於公車到數座體育場之間。雖遠小於造成恐龍滅絕的巨大小行星，但威力不容小覷。10年前，一顆僅數十公尺的小行星在俄羅斯車里雅賓斯克上空爆炸，釋放能量相當於廣島原子彈的30倍。

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麻省理工學院（MIT）行星科學副教授德維特（Julien de Wit）的團隊，利用運算方法在望遠鏡影像中識別小行星。他們將此方法應用於韋伯望遠鏡觀測TRAPPIST-1系統（距離地球約40光年）的數千張影像，在主要小行星帶新發現138顆十米級小行星，加上8顆已知的，其中6顆的軌跡顯示可能接近地球。這項研究的初步結果已發表於《自然》（Nature）期刊。

德維特表示，發現數量遠超預期，尤其小型小行星，顯示他們正在探索新的領域。研究團隊彙整了約93小時的TRAPPIST-1系統影像，強化微弱、快速移動天體的信號。他們利用強大的圖形處理器（GPU）進行「完全盲搜」，並疊加影像，找出這些小行星。

主要作者布爾達諾夫（Artem Burdanov）指出，這展現了以不同方式分析數據的成果。這些新發現的小行星是更大太空岩石碰撞後的殘骸，也是目前在主要小行星帶發現最小的。韋伯望遠鏡的紅外線觀測能力使其能偵測到小行星的熱輻射，比傳統觀測依賴的可見光更有效。

未來，韋伯望遠鏡將觀測更多恆星，預料將可發現數千顆新的十米級小行星。此外，智利的薇拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）預計明年啟用，使用世界上最大的數位相機，每晚拍攝南半球天空。預計在啟用初期就能偵測到240萬顆小行星，大幅擴充目前的星表。

布爾達諾夫強調，及早發現小行星才能更精確地追蹤軌道，這對行星防禦至關重要。

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