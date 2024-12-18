中國統戰「抓娃娃」！外媒揭祕洗腦台灣青年手法 還滲透中小學

2024年1月12日，福建廈門豎起一個台灣金門島可見的「一國兩制統一中國」標語牌，遊客在拍照。（法新社）

2024/12/18 18:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國持續加強對台統戰力道，鎖定台灣青年，利用冬令營等名義，推出多項交流活動。自由亞洲電台（RFA）整理發現，這些活動以落地接待、低價旅費等誘因，吸引台灣青年赴中，行程安排則涵蓋科技展示、文化景點以及具政治宣傳意味的抗戰史蹟等。

報導中陳述，包含北京語言大學、西安交通大學等多所中國大學，以「研習營」、「考察團」等名義，邀請台灣各大學推薦「傑出青年」參與冬令營，落地費用全由中方負擔。行程安排除了參觀機器人、航太科技、兵馬俑、熊貓基地等，也包含參觀「七三一部隊認罪證陳列館」等日本侵華史蹟，以及具「一帶一路」政策宣傳性質的景點，暗藏政治宣傳意圖。

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其他如西北工業大學以航空航太為主題，電子科技大學則主打熊貓基地和人工智慧，鄭州大學則以傳統文化為號召，安排參觀龍門石窟和「一帶一路」示範工程。此外，全國台聯及湖南省台聯也推出冬令營，行程包含張家界等景點以及湖南衛視參訪。

台灣教授協會會長陳俐甫告訴自由亞洲電台，中方藉由參訪抗戰紀念史蹟，意圖離間台日關係。他批評中共在抗戰中得利，卻搶奪抗戰話語權。陳俐甫強調，影響台灣新世代是中國的重要統戰目標，藉由參訪行程，營造中國發展的正面形象，掩蓋高失業率、經濟下滑等負面訊息。

陳俐甫指出，中方會安排台灣青年參觀上海、深圳等地的先進建設和頂級企業，營造「中國機會更多」的印象，淡化台灣青年對中國的批評，使其接受兩岸統一的可能性。此外，中方也利用提供就學、就業機會等誘因進行統戰，例如保送台灣學生至中國頂尖大學，但卻掩蓋中國高校激烈的競爭環境和學生面臨的困境。

陳俐甫說，中方利用台商贊助、統戰部和台辦補貼等方式，降低團費，吸引台灣青年參與。此外，還提供實習機會和創業基地等，以變相補貼的形式，吸引台灣青年赴中發展。

台灣的國際法學會原副祕書長林廷輝則警告，中國的統戰觸角已伸入台灣的中小學，透過姊妹校對接、參訪交流等方式，從小灌輸「一個中國」的思想。他指出，過去已有中國參訪團到台灣小學交流，以及台灣中學與上海學校互動的案例。

林廷輝強調，中方安排的行程具有特定目的，只讓台灣學生看到「樣板」，例如參觀新疆時，只展示維吾爾人「認同中共統治」的樣貌，掩蓋當地真實情況。他認為，配合中方統戰的台灣學校和校長，可能本身就具備大一統思想或缺乏危機意識。

自由亞洲電台的報導指出，為防範中國以教育交流為名進行統戰，台灣教育部說，已建立「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求學校填報相關資訊，提醒注意活動目的、行程安排等，避免涉及政治性內容。

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