安倍昭惠與川普夫婦會面 歸國感性發文︰相信丈夫也會很高興

日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人，日前受邀出席美國候任總統川普與妻子一起在佛州舉辦的晚宴，引起日本各界關注。（圖擷取自@MELANIATRUMP 社群平台「X」）

2024/12/18 18:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人，日前受邀出席美國候任總統川普（Donald Trump）在佛州舉辦的晚宴，引起日本各界關注。目前安倍昭惠已於昨（17）日搭機返日，她也在當晚於網路平台發文透露，本次會面是她主動提出，希望能向川普夫婦表達謝意與道賀，更感性說「相信丈夫一定也會很高興」。

綜合日媒報導，川普夫婦15日邀請安倍昭惠出席在海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人晚宴，川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也在社群平台X（原推特）發布3人合照，並在貼文中表示，「能在海湖莊園再次款待昭惠夫人，我們備感榮幸。我們深切懷念她已故的丈夫、前首相安倍晉三，並向他留下的偉大政治遺產致敬。」

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報導指出，安倍昭惠17日晚間搭機抵達東京羽田機場後，並未回答在場守候記者提問，僅數次點頭致意。不過，她事後在社群平台X發文透露本次會面緣由，「因為等到（川普）就任總統後，就不太能夠與他見面了，所以在我提出希望能否在就職典禮前見他，當面道賀並表達感謝之意，結果他便邀請我參加這場晚宴。」

安倍昭惠還提到，「能跟非常溫暖的2人（川普夫婦）交談，我相信丈夫一定也會很高興，非常感謝。」另外，她還在貼文中附上一本封面附帶簽名的書籍照片，該書為梅蘭妮亞在今年10月出版的回憶錄《梅蘭妮亞》；不僅如此，她在轉發梅蘭妮亞發布3人合照的貼文時寫出「我是梅蘭妮亞的超級粉絲！」，顯示2人良好且親密的友情。

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