安倍昭惠與川普夫婦會面 歸國感性發文︰相信丈夫也會很高興
日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人，日前受邀出席美國候任總統川普與妻子一起在佛州舉辦的晚宴，引起日本各界關注。（圖擷取自@MELANIATRUMP 社群平台「X」）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人，日前受邀出席美國候任總統川普（Donald Trump）在佛州舉辦的晚宴，引起日本各界關注。目前安倍昭惠已於昨（17）日搭機返日，她也在當晚於網路平台發文透露，本次會面是她主動提出，希望能向川普夫婦表達謝意與道賀，更感性說「相信丈夫一定也會很高興」。
綜合日媒報導，川普夫婦15日邀請安倍昭惠出席在海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人晚宴，川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也在社群平台X（原推特）發布3人合照，並在貼文中表示，「能在海湖莊園再次款待昭惠夫人，我們備感榮幸。我們深切懷念她已故的丈夫、前首相安倍晉三，並向他留下的偉大政治遺產致敬。」
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報導指出，安倍昭惠17日晚間搭機抵達東京羽田機場後，並未回答在場守候記者提問，僅數次點頭致意。不過，她事後在社群平台X發文透露本次會面緣由，「因為等到（川普）就任總統後，就不太能夠與他見面了，所以在我提出希望能否在就職典禮前見他，當面道賀並表達感謝之意，結果他便邀請我參加這場晚宴。」
安倍昭惠還提到，「能跟非常溫暖的2人（川普夫婦）交談，我相信丈夫一定也會很高興，非常感謝。」另外，她還在貼文中附上一本封面附帶簽名的書籍照片，該書為梅蘭妮亞在今年10月出版的回憶錄《梅蘭妮亞》；不僅如此，她在轉發梅蘭妮亞發布3人合照的貼文時寫出「我是梅蘭妮亞的超級粉絲！」，顯示2人良好且親密的友情。
帰国しました。— 安倍昭恵 （@akie_official） December 17, 2024
大統領就任後はなかなかお会いすることもできないと思ったので、できれば一言お礼とお祝いを言うためにお会いしたいとお願いしたところ夕食会にお招きいただきました。
本当に暖かいお二人とお話できて、きっと主人も喜んでくれているはず・・・
ありがとうございました！ pic.twitter.com/wjc8h8SxHV
私はメラニアの大ファン！ https://t.co/WYS8hEfhLz— 安倍昭恵 （@akie_official） December 17, 2024