持槍闖日本警局恐嚇！ 22歲中國男被逮稱︰上海警方指使犯案

近日傳出，一名旅日中國男大生持模型槍闖入警局進行恐嚇，被逮後則向警方供稱，是上海警方打電話指使他案犯。（圖擷取自Goolge地圖）

2024/12/18 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共政府近年來被世界各國踢爆，在各地廣設「警察局」，藉此將針對海外異議人士、形同將「天網」的監控與打壓行動延伸，「長臂管轄」的無恥行徑引發多國政府不滿。近日傳出，一名旅日中國男大生持模型槍闖入警局進行恐嚇，被逮後則向警方供稱，是上海警方打電話指使他犯案，事件也掀起日本社會嘩然。

綜合日媒報導，這起事件發生在昨（17）日下午2點，現年22歲、住在兵庫縣神戶市的中國籍男大學生，突然手持一把長達75公分的模型槍，獨自闖進神戶市中央區的二宮派出所，並將正在派出所裡值勤的68歲男性輔導員嚇跑。事後輔導員撥打電話求援，其兵庫縣葺合警察署立即派人前往現場，最後循線將這名中國男大生逮捕。

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警方指出，他們抵達現場時，發現二宮派出所的其中一扇窗戶被打破，事後警方根據監視器畫面確定嫌犯身份，在當天火速逮到對方。被逮的中國男大生向警方供稱，「自稱是上海警察的人打電話給我，『派出所電腦裡有保存犯罪者的作案證據，將資料取得後交給我們，如果你不交的話，我們會逮捕你和你的家人』。」

アタマの狂った中国人

こんな危ない奴は

名前と顔を公表した後

再入国不可の強制送還だろ。

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「上海警察名乗る人物に情報求められ…」

交番の窓ガラスを損壊容疑

中国籍の大学生逮捕 葺合署



同署によると

マシンガンのような形のモデルガン

（全長７５センチ）を持った男が

交番を訪れたため… pic.twitter.com/su3mEf6w9S — 丘田 英徳 （@okada_2019） December 18, 2024

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